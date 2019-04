Cronaca di Salerno: sei persone (riconducibili a due nuclei familiari) andranno a processo per spaccio di droga a Scafati.

Sei persone (ricollegate a due nuclei familiari) rischiano il processo per spaccio di droga a Scafati. Come riporta “Il Mattino”, i sei finirono in un blitz dei Carabinieri lo scorso anno, con l’emissione di tre ordinanze di custodia cautelare, con accuse, a vario titolo, di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il precedente stralcio giudiziario riguardava la sola posizione di due fratelli, di 55 e 60 anni. Il blitz fu eseguito dopo un primo ritrovamento a marzo 2018 di 100 grammi di cocaina e 100 di marijuana, riconducibili a uno dei due. Stando alle indagini dei Carabinieri, con tanto di intercettazioni e che costarono il giudizio immediato per tre dei sospettati, chi non pagava la droga rischiava di subire spedizioni punitive. Inoltre, fu anche commentato il risultato di un primo blitz dei Carabinieri, mirato all’interno di una cassetta dov’era stipata la sostanza stupefacente.

Un ulteriore controllo in casa di uno degli indagati, oltre a rinvenire e sequestrare circa 13mila euro in contanti, permise di ricostruire redditi e patrimoni, consentendo l’emissione di un decreto di sequestro preventivo per ulteriori 400mila euro.