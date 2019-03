Cronaca di Salerno: sospetto caso di meningite per una bambina di 4 anni, ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli. Le sue condizioni di salute stanno migliorando.

Caso di sospetta meningite a Scafati, dove una bambina di 4 anni, che frequenta la scuola materna, è stata trasportata d’urgenza prima all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore e poi al Cotugno di Napoli, dov’è tuttora ricoverata. Le sue condizioni, comunque, stanno migliorando, come fa sapere la stessa azienda ospedaliera: “L’Azienda Ospedaliera dei Colli, in merito al caso di una bambina di 4 anni proveniente dalla provincia di Salerno e ricoverata presso la rianimazione dell’Ospedale Cotugno per sepsi meningococcica e meningite, comunica che le condizioni della piccola paziente sono in miglioramento, pur rimanendo la prognosi riservata.

Così come previsto dai protocolli di cura, inoltre, si precisa che tutti i familiari sono stati sottoposti a profilassi e non sussiste alcun pericolo di trasmissione della patologia”.