Cronaca di Salerno: una avvocatessa ha denunciato un suo ex cliente. L’uomo sarà processato con le accuse di stalking e sostituzione di persona.

L’edizione odierna de “Il Mattino” ha dedicato spazio a una storia di minacce e stalking che vede protagonista un 38enne, persecutore della sua avvocatessa, con addirittura circa 30 telefonate al giorno.

L’uomo, di professione fotografo (con diversi precedenti per stalking e un episodio di tentata violenza sessuale), si era innamorato di una avvocatessa salernitana, suo difensore di fiducia in svariati procedimenti. Per convincerla a legarsi a lui, non ha esitato a renderle la vita impossibile appostandosi sotto la sua abitazione, davanti al proprio studio legale e insistendo per incontrarla anche quando la professionista ha rinunciato al mandato proprio nello strenuo tentativo di “liberarsi” di quel cliente molesto.

Ciò non è servito a nulla, per cui la donna ha sporto denuncia: il 38enne è stato raggiunto dalla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’avvocatessa. Il pm ha chiesto a carico dell’imputato il rinvio a giudizio: il 38enne dovrà presentarsi il prossimo 16 luglio davanti al gup per l’udienza preliminare con le accuse di stalking e sostituzione di persona. Pur di avere contatti con la donna, il cliente ha infatti anche creato una serie di falsi profili Facebook, attraverso i quali ha contattato la professionista nella speranza di intrecciare una relazione, inviandole anche messaggi e video dal contenuto pornografico.

Prima di rivolgersi ai Carabinieri, la professionista ha cominciato ad avere persino paura di uscire di casa, arrivando a farsi accompagnare da amici per il timore di essere aggredita dall’innamorato respinto.