Salerno: sabato 7 dicembre verrà acceso in piazza Portanova il maxi albero di Natale (alto 26 metri). Alla cerimonia sarà presente anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Sabato 7 dicembre (ore 17) sarà acceso il maxi albero di Natale in piazza Portanova a Salerno, per quello che tradizionalmente rappresenta uno dei momenti più attesi delle Luci d’Artista.

La festa per l’accensione dell’albero sarà preceduta dall’emozionante esibizione del coro Friends for Gospel. Successivamente, ci sarà l’accensione con il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca (affezionatissimo a tale ricorrenza) e il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, accompagnati dai bambini dell’istituto Smaldone. L’Albero di Natale in Piazza Portanova è alto ben 26 metri. Fatta con una impalcatura d’acciaio e con rami di plastica, la struttura è decorata con centinaia di nastri, fiocchi e sfere dorati ed argentati. Da sottolineare inoltre che il maxi albero è illuminato da più di 400mila lampade led, a basso consumo energetico ma ad altissima luminosità.

Presumibilmente ci saranno migliaia di persone per tale evento, dopo il quale il Governatore e il primo cittadino salernitano si recheranno in piazza Caduti Civili di Brescia per inaugurare le Luci d’Artista della zona Capoluogo.