Salerno, allarme tubercolosi: ricoverato alunno del ‘Genovesi-Da Vinci’

Paura per un caso di tubercolosi segnalato a Salerno nella scuola “Genovesi-Da Vinci”. Nei giorni scorsi è scattato l’allarme anche a Napoli per un allievo del plesso “Nicolini-Di Giacomo”.

Paura a Salerno per un caso di tubercolosi. Il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale di Salerno ed è un alunno dell’Istituto scolastico cittadino “Genovesi-Da Vinci”.

I medici dell’Asl hanno inviato una comunicazione urgente al preside della scuola per iniziare la profilassi per i compagni di classe e i docenti. Il ragazzo non è di nazionalità italiana e le sue condizioni di salute non sono gravi ma va tenuto sotto osservazione.

Purtroppo di recente è stato segnalato un altro caso di tubercolosi presso l’Istituto scolastico comprensivo “Nicolini-Di Giacomo” di Napoli.

Il ragazzo è ricoverato in ospedale per ricevere le cure adeguate. Nel frattempo per gli alunni della sua classe e i docenti sono stati richieste visite specialistiche ed esami in laboratorio presso un centro al corso Vittorio Emanuele, per scongiurare il contagio di tubercolosi.

I genitori dell’Istituto scolastico comprensivo “Nicolini-Di Giacomo” sono preoccupati ed hanno chiesto alla preside Iolanda Manco di sospendere le attività scolastiche.