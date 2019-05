Pollica: un imprenditore e tre funzionari comunali sono accusati di istigazione alla corruzione. L’indagine è partita dalla denuncia del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune cilentano.

Un imprenditore e tre funzionari pubblici sono stati arrestati per istigazione alla corruzione, in seguito a un’ordinanza del Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, notificata dai Carabinieri di Vallo. L’indagine è scattata grazie alla denuncia del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Pollica, che ha dichiarato di essere stato contattato da un imprenditore locale che aveva chiesto, dietro compenso, l’aggiudicazione a suo favore della gara per il rifacimento della rete fognaria.

Lo stesso indagato suggeriva, per facilitare l’aggiudicazione della gara, la scelta di compiacenti commissari di gara, dallo stesso successivamente indicati. I tre – funzionari pubblici negli uffici tecnici dei Comuni di Cannalonga, Castellabate, Santa Marina e Torchiara – si sarebbero mostrati pienamente consapevoli della proposta di corruzione dell’imprenditore. Per la nomina dei commissari al responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Pollica era stato promesso un compenso di 10mila euro in contanti, da corrispondere al momento della nomina della commissione composta dai compiacenti funzionari a garanzia del buon esito della gara.

