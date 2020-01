Cronaca di Salerno: ladri abbandonano auto e attrezzi dopo non essere riusciti a portare a termine un furto a Pagani. Denunciato 22enne membro di una banda di “topi d’appartamento”.

Un controllo dei Carabinieri della tenenza di Pagani ha permesso di sequestrare un kit utile ai ladri d’appartamento, con la contestuale denuncia di un ragazzo di 22 anni.

Come riportato da “Il Mattino”, l’episodio risale a qualche giorno fa, quando i militari hanno effettuato un inseguimento in via Pesca, dopo aver registrato un tentativo di intrusione all’interno di una villa. L’auto in questione, dopo aver proseguito per diversi minuti, è stata fermata in via Tramontano. Chi era a bordo è riuscito a portare via anche le targhe. Tuttavia, i Carabinieri hanno identificato e denunciato un ragazzo di 22 anni, con l’accusa di detenzione di arnesi atti allo scasso.

Insieme alla vettura, sono stati ritrovati passamontagna, cappellini e guanti, un piede di porco, un grimaldello, alcune torce, una pistola scacciacani e diversi chiavini: tutto ciò che serve ai “topi d’appartamento”.

Il blitz dei Carabinieri è stato effettuato dopo alcuni colpi commessi nelle ultime settimane nelle aree periferiche di Pagani.