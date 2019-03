Obbligo vaccini: 3 bimbi non ammessi a scuola materna di Pagani

Pagani: uno dei bimbi è figlio di genitori “no vax” (i quali hanno dichiarato che per il momento non tornerà a scuola). Il preside: “Famiglie erano già state avvertite”.

Nella giornata di oggi è scaduto il limite di proroga dell’autocertificazione per i vaccini, per cui da domani quindi scatteranno le misure che impediscono la frequentazione delle scuole materne ai bambini privi di certificato di avvenuta vaccinazione. A Pagani, tre bimbi del Terzo Circolo Scolastico non sono stati ammessi, come sottolineato all’Ansa dal Dirigente Scolastico, Attilio Trusio: “Abbiamo dovuto fermare tre alunni della scuola materna. Le famiglie erano state già avvertite venerdì e quindi oggi non hanno portato i bambini a scuola”. Nello specifico, lo stop ai bambini non vaccinati nella scuola materna è stato applicato due bimbi di 5 anni e uno di 4. Solo un bambino è figlio di no vax: “Ho incontrato la famiglia – spiega il preside – che mi ha detto di essere contraria ai vaccini e quindi il bambino non tornerà a scuola, perché al momento non intendono vaccinarlo. Le altre due famiglie, invece, non hanno dichiarato di essere no vax e infatti mi hanno preannunciato che nel giro di qualche giorno provvederanno alla vaccinazione”.

Anche alla scuola primaria ci sono bimbi non vaccinati: “Abbiamo due casi – spiega ancora Trusio- e per loro abbiamo fatto la segnalazione all’anagrafe, in quel caso parliamo di scuola dell’obbligo e non posso impedirgli la frequenza”.

Regione Campania, Ass. Lucia Fortini: “Situazione tranquilla”

Per Lucia Fortini, assessora all’Istruzione della Regione Campania, “la situazione stamattina è stata tranquilla, la norma è stata applicata ma non mi risultano fibrillazioni anche in istituti in cui ci sono diverse famiglie no vax. Alcuni bambini sono stati fermati, ma nella maggior parte dei casi, mi dicono che le famiglie provvederanno presto alle vaccinazioni”. Al “Corriere del Mezzogiorno”, Fortini sottolinea inoltre che “i dati che abbiamo a livello regionale dalle Asl parlano di circa 700 bambini non vaccinati, ma non tutti frequentano la scuola dell’infanzia. In Regione abbiamo fatto un lavoro molto incisivo sui vaccini e siamo ovunque al di sopra della soglia del 93% di vaccinati, in molti casi con punte del 98%”.