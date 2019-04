Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, 17enne muore sul colpo

Un coetaneo della vittima è ricoverato in ospedale a Salerno in gravi condizioni dopo l’incidente avvenuto nella notte, mentre un altro ferito non desta preoccupazioni.

E’ di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte nel raccordo autostradale Salerno-Avellino. Un ragazzo 17enne e’ deceduto, un altro suo coetaneo e’ ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Salerno, mentre un altro ferito non desta preoccupazioni.

La vittima e il ferito piu’ grave erano a bordo di una Renault Modus insieme ad altre persone; la vettura, mentre usciva da una galleria, ha sbandato per cause da accertare e si e’ incastrata al di sotto del guardrail. L’urto e’ stato violento e il minorenne e’ volato all’esterno dell’abitacolo finendo sull’asfalto, morendo sul colpo.

Inutili i soccorsi, si indaga sulla dinamica

Per il giovane sono stati inutili i soccorsi dei sanitari del 118 e dei volontari delle associazioni il Punto di Baronissi e la Solidarietà di Fisciano. che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.