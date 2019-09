Cronaca di Salerno: tragedia a Baronissi, dove un 26enne in sella al suo scooter è morto dopo essersi scontrato con una bici.

Dramma a Baronissi, dove Marco Aliberti, 26 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. La tragedia è accaduta nella serata di domenica 15 settembre, dopo lo scontro in via Aldo Moro tra la moto guidata dal 26enne e una bicicletta.

Da una prima ricostruzione, il centauro stava procedendo verso Baronissi, mentre un coetaneo salernitano arrivava in direzione opposta. Ancora confusa la dinamica su come sia avvenuto l’impatto tra i due veicoli. È tuttavia certo è che il motociclista dopo lo scontro ha perso il controllo ed è caduto battendo la testa sul marciapiede.

Le lesioni sono purtroppo risultate mortali, mentre è sotto shock il ciclista, trasportato in ospedale per accertamenti.

La salma non è ancora stata restituita ai familiari: il magistrato dovrà decidere se chiedere o meno l’autopsia. Cordoglio da parte di tutta la comunità di Baronissi, a partire dal sindaco Gianfranco Valiante.