Cronaca di Salerno, lite tra pregiudicati per motivi di droga: accoltellato un 35enne

Cronaca di Salerno: l’agguato è avvenuto sul pianerottolo dell’abitazione nel quartiere Mariconda della vittima, che ha aperto la porta al suo aggressore prima di essere accoltellata.

Cronaca di Salerno | Un pregiudicato accoltellato e uno arrestato. E’ finito cosi’ a Salerno un dissidio per questioni di droga. Nel pomeriggio di ieri, alla Sala Operativa della Questura e’ arrivata la segnalazione di una aggressione con accoltellamento ai danni di Serse Serluca, 35 anni, agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti; all’interno della sua abitazione nel quartiere Mariconda gli agenti della Squadra Mobile, con la Scientifica, hanno effettuato i primi rilievi mentre Serluca veniva portato dal 118 all’ospedale, in codice rosso, colpito da fendenti al torace e a varie parti del corpo.

La ricostruzione dei fatti

Ascoltati i testimoni e i parenti del 35enne, ricostruita la dinamica dei fatti. L’aggressione era avvenuta sul pianerottolo dell’abitazione, e sicuramente la vittima aveva aperto la porta all’aggressore che la ha accoltellata subito. S.A.G., 40.anni, salernitano e anche lui pregiudicato per reati inerenti le sostanze stupefacenti, e’ stato arrestato. Una perquisizione domiciliare e personale ha permesso di sequestrare indumenti intrisi di sangue e il coltello, della lunghezza di circa 14 cm, utilizzato dall’aggressore. L’uomo, interrogato, ha confessato, indicando come movente del gesto una ‘ruggine’ con la vittima legati a questioni di droga. Deve rispondere ora di tentato omicidio. Le condizioni della vittima sono al momento stazionarie in prognosi riservata, ma non e’ in pericolo di vita.