Cronaca di Salerno: per fortuna nessuna conseguenza per l’uomo investito a Bellizzi (il quale stava attraversando la strada col figlio piccolo).

Paura sabato scorso, 19 ottobre, a Bellizzi (nel Salernitano), dove un uomo è stato investito da un pirata della strada (poi fuggito) mentre stava attraversando la strada col figlio piccolo.

Come riportato da “Il Mattino”, l’incidente, che per fortuna non ha avuto gravi ripercussioni per il papà e il bimbo che stavano attraversando la strada in via Roma, ha visto l’auto travolgere i due pedoni, con il conducente che non si è fermato e ora rischia la denuncia per omissione di soccorso.

Dopo l’accaduto, il piccolo era impaurito, mentre guardava il padre sull’asfalto, con l’uomo (soccorso dal 118) che a sua volta cercava di rincuorarlo al pari di numerosi passanti. Tutto è finito bene, mentre i Carabinieri sono alla ricerca del pirata della strada.