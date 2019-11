Al “Villaggio di Babbo Natale” ad Agropoli arriva la Rai

Rino Genovese del programma Tg Itinerante sarà in diretta da Agropoli al “Villaggio di Babbo Natale” sabato 30 alle ore 14,00.

Sabato 30 novembre, in diretta alle 14,00 su Rai3, arriva ad Agropoli al “Villaggio di Babbo Natale”, il simpatico Rino Genovese del Tg Itinerante.

Il Villaggio è una delle straordinarie attrazioni del periodo natalizio facenti parte di un programma di attività più ampio – “Il Natale delle Meraviglie”, che gode del finanziamento Poc 2014-2020 – linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, che l’amministrazione agropolese è riuscita ad aggiudicarsi.

Il “Villaggio di Babbo Natale” è stato allestito con grande cura e dovizia di particolari nel Castello Angioino Aragonese di Agropoli che è diventato un vero e proprio “Castello Incantato” in attesa del Tg Itinerante – che farà tappa qui per dare il via ai festeggiamenti natalizi con la Casa di Babbo Natale più grande d’Italia.

Venerdì 29 novembre ci sarà l’anteprima della presentazione dell’evento in Buongiorno Regione alle 7.30, nel Tg Campania. Il Villaggio è organizzato a cura dell’Associazione culturale Ercula.