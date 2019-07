Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: la fusione con Gesac inizia a concretizzarsi, per cui sono in arrivo 4500 voli per il secondo scalo in Campania.

Aeroporto di Salerno sempre più in rampa di lancio. Dopo il decreto del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, con cui è stato stabilito che la concessione fosse subordinata alla fusione per incorporazione della società di gestione di Salerno-Pontecagnano nella Gesac, tale fusione comincia a concretizzarsi.

4500 voli sono in arrivo da Capodichino, aerei di aviazione generale che dalla prossima stagione invernale atterreranno e decolleranno dall’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi. Come riportato da “Il Mattino”, a Salerno arriverà quasi per intero l’attuale traffico “privato” dello scalo napoletano.

A dare l’ok alla prima manovra operativa ufficiale è stato l’Ente nazionale per l’aviazione civile che, con una disposizione dirigenziale dello scorso 21 giugno, ha stabilito proprio il passaggio di consegne di questo primo segmento di mercato.

Si tratta di cifre decisamente importanti per l’aeroporto di Salerno, che, mai nella sua storia ha dovuto gestire un numero così elevato di voli privati. Basti pensare che in tutto il 2018, anno in cui il traffico di aviazione generale ha avuto un incremento sostanzioso, si è arrivati a 1900 voli.

Numeri che, mediamente, si stima possano essere confermati, vista comunque l’attrattività turistica del territorio salernitano, confermata dall’arrivo di molti vip fotografati all’atterraggio in questi ultimi anni.