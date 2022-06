Salerno, accoltellata davanti ai figli alla fermata del bus: arrestato l’ex

E’ stato fermato questa mattina l’uomo accusato di aver accoltellato la ex a Salerno, davanti alla fermata del bus, sotto gli occhi dei due figli.

Una giovane di 28 anni, madre di due figli e da tempo ospitata con i suoi bimbi nel centro per ragazze madri di Castiglione dei Genovesi (Salerno), è stata aggredita e ferite a coltellate dal suo ex compagno. E’ accaduto sabato pomeriggio. L’uomo è stato fermato nelle scorse ore.

La giovane, di origine rumena, aveva chiesto ospitalità nel centro proprio per allontanarsi dall’uomo. L’episodio, secondo quanto ha riportato il quotidiano salernitano La Città, si è verificato appena la donna è scesa dal bus che la stava riportando nella struttura. L’uomo, che la attendeva, si è avvicinato e dopo un breve litigio le ha sferrato fendenti in varie parti del corpo. Soccorsa dalla Croce Rossa, la donna è stata condotta in ospedale.

Ora non è in pericolo di vita ma è stata per alcune ore in gravi condizioni a causa del dissanguamento subito.