Salernitana, il nuovo proprietario sarà Iervolino: “Atalanta e Sassuolo modelli da seguire”

Salernitana: sarà Danilo Iervolino (fondatore dell’Università telematica Pegaso) il nuovo proprietario del club granata.

Sarà Danilo Iervolino (imprenditore 43enne di Palma Campania) il nuovo proprietario della Salernitana. I trustee incaricati di cedere le quote societarie del club hanno infatti accettato l’offerta del fondatore dell’Università telematica Pegaso, scongiurando in extremis l’incubo esclusione dal campionato di Serie A (che sarebbe scattata se entro il 31 dicembre non fossero arrivate offerte per l’acquisto del club).

“Ho sempre messo grande impegno in ogni mio progetto. Il calore che tutti i tifosi mi stanno dimostrando in queste ore mi ha letteralmente commosso -ha scritto Iervolino su Facebook- Sono felice e fiducioso per il futuro della squadra e, proprio per questo, sarò un presidente tifosissimo della Salernitana. Voglio marchiare a fuoco la nuova strategia della società, ma senza nessuna preclusione. Grazie a tutti per la stima e il supporto”.

Accettata l’offerta, ci sarà a questo punto una proroga di 45 giorni per definire l’iter burocratico e completare il passaggio di consegne da Claudio Lotito a Danilo Iervolino. Oltre all’offerta per rilevare le quote, Iervolino avrebbe garantito risorse importanti per rinforzare la squadra, al momento all’ultimo posto in classifica con soli 8 punti in 18 partite (la gara prevista il 21 dicembre contro l’Udinese è ancora sub iudice dopo la mancata partenza della squadra granata su divieto della Asl).

Intervistato da “Tuttomercatoweb”, Iervolino si mostra molto ambizioso, guardando ai modelli Atalanta e Sassuolo: “Credo che Salerno -ha dichiarato il fondatore dell’Università telematica Pegaso – sia una città che debba aspirare ad avere una squadra di calcio che rientri tra le prime 10 squadre della massima serie. Atalanta e Sassuolo sono due splendidi esempi di una programmazione riuscita e di come un sano calcio di provincia possa assurgere a livelli sulla carta inimmaginabili: cercheremo di fare lo stesso per la Salernitana”.