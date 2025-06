Saldi estivi 2025 in Campania, c’è la data ufficiale: ecco quando cominceranno

E’ stata comunicata la data ufficiale per l’inizio dei saldi estivi in Campania: ecco quando avranno inizio le vendite di fine stagione.

In Campania i saldi estivi per la stagione 2025 inizieranno a partire dal 5 luglio. Cittadini e turisti potranno recarsi nei negozi e procedere con i loro acquisti a a prezzi scontati a partire dalla data ufficiale. E’ stato inoltre stabilito che la durata massima dei saldi non potrà essere superiore a 60 giorni.

Le vendite promozionali, viene inoltre ribadito, non potranno essere effettuate dall’esercente nei trenta giorni precedenti al 6 luglio.