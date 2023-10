Sagre in Campania dal 5 all’8 ottobre. Tutti gli appuntamenti del weekend

Sagre e feste in Campania: le giornate del weekend dal 5 all’8 ottobre saranno piene di eventi all’insegna del buon cibo e del divertimento su tutto il territorio. Scopri tutti gli appuntamenti.

Convention Mondiale del Panettone artigianale

Torna il 4 ottobre al TIGEM di Pozzuoli (NA) dalle ore 15.30, la Convention Mondiale del Panettone artigianale e tradizionale organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano: un evento internazionale, una giornata di studio e di formazione, di dibattito e unione, moderata da Tiberio Timperi, per celebrare il nostro grande lievitato, e sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’artigianalità, delle eccellenze italiane e della qualità delle materie prime.

Sagra del Cinghiale a Dugenta (BN)

La sagra del Cinghiale si svolge tutti i weekend di ottobre a Dugenta in Piazza del Mercato. Nei vari menù sono proposti Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Inizio ore 19,00 – la domenica anche a pranzo ore 12,00.

Tra balli e canti folkloristici si potranno acquistare direttamente tutti i prodotti tipici realizzati con la squisita e prestigiosa carne del cinghiale.

Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino di Roccamonfina 2023

Sabato 6 ottobre programma artistico serale tra degustazioni, visite guidate ed entusiasmanti spettacoli. Ingresso gratuito. A Roccamonfina l’anima della famosa Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, tutti i weekend fino 29 Ottobre. Sabato 7 ottobre Tony Tammaro in concerto.

37° Sagra della Castagna ‘Civitella Licinio’

37esima Sagra della Castagna in programma il 20-21 e 22 ottobre a Civitella Licinio, frazione di Cusano Mutri. Saranno tre giorni immersi nella natura matesina tra gastronomia, cultura, escursioni, spettacoli musicali il tutto organizzato dalla Pro Loco ‘Civitella Licinio’ nel suggestivo scenario del centro storico.

Non mancheranno prelibatezze culinarie a base di castagne, tanti tipi di dolci come i ‘panzarotti’ ripieni con castagne e cioccolato, primi piatti preparati con le ricette antiche, l’angolo braceria, ma anche zuppe autunnali, le classiche caldarroste e tanto altro.

“Festa del Vino, dei sapori e dei saperi vesuviani” – Boscoreale

La “Festa del Vino, dei sapori e dei saperi vesuviani” si svolgerà il 24 e 25 ottobre ed è un appuntamento fisso del panorama di eventi autunnali della provincia di Napoli. Nel corso della due giorni, nel centro storico di Boscoreale, si potranno riscoprire i sapori della cucina tradizionale vesuviana accompagnati dai vini che nascono sulle falde del Vesuvio. Spazio anche all’artigianato e ai giochi di una volta.

La Regina delle Zucche a Portici (previste degustazioni)

Nell’area cooking decorazioni di un “dolce ricordo” da portare a casa insieme ad una zucca inclusa nel prezzo del biglietto e da raccogliere con l’apposito carrellino da contadino. Inoltre sarà possibile degustare tante specialità a base di zucca.

Sagra dei funghi – Cusano Mutri (BN) – fino al 15 Ottobre

Da Lunedì al Giovedì aperti al pubblico il 30% degli stand, di sera, mentre a pranzo ci sarà disponibilità di 1 solo stand gastronomico. Sabato a pranzo tutti gli stand aperti.

Vendemmia contadina nel Sannio

La vendemmia turistica ha lo scopo di creare un’esperienza immersiva per appassionati ed enoturisti, che parte dalla vendemmia e prosegue attraverso tutte le fasi successive (il mosto che si fa vino, potatura, fase vegetative…) fino all’imbottigliamento. Gli appuntamenti, per gruppi di 4-8 persone, saranno svolti in orari mattutini dalle 9,30 alle 12.30, nei giorni di sabato e domenica dal 23 settembre fino al 29 ottobre (vendemmia), l’11 novembre (Festa di San Martino), dal 27 gennaio al 10 marzo (potatura), dal 17 marzo al 14 aprile.

Chocoland al Vomero dal 26 ottobre al 1° novembre

Torna a Napoli Chocoland, la festa del cioccolato artigianale che quest’anno avrà luogo, dal 26 al 1° novembre, a piazza Vanvitelli. La rassegna fieristica dedicata al mondo del cioccolato, annunciata per il periodo che va dal 26 ottobre al 1° novembre con il montaggio delle casette di legno di Chocoland, installate nei tratti pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano oltre a piazza Vanvitelli.

ALTRE SAGRE IN CAMPANIA

Sagra della Castagna di Salza Irpina

La 38° Sagra della castagna di Salza Irpina avrà luogo nel weekend tra il 13 e il 15 ottobre 2023, nelle giornate di venerdì e sabato solo la sera, mentre di domenica soltanto a pranzo.

Sagre in Campania in programma ad ottobre 2023

Sagra della Castagna e della Nocciola dal 11 al 13 ottobre 2023 a Avella (AV)

Festa della Mela dal 18 al 20 ottobre 2023 a Valle di Maddaloni (CE)

XXIV sagra della castagna di Arpaise il 13 ottobre 2023 a Arpaise (BN)

Festa della castagna dal 17 al 20 ottobre 2023 a Salento (SA)

Sagra della castagna e della nocciola dal 11 al 13 ottobre 2023 a Avella (AV)

Sagra della Castagna dal 12 al 13 ottobre 2023 a Arpaise (BN)

Sagra della Castagna di Salza Irpina dal 18 al 20 ottobre 2023 a Salza Irpina (AV)

Sagra del cinghiale e della castagna dal 11 al 13 ottobre 2023 a San Potito Ultra (AV)

Sagra della castagna e del tartufo il 20 ottobre 2023 a Bagnoli Irpino (AV)

Sagra del cinghiale il 4 ottobre 2023 a Dugenta (BN)

Articolo in continuo aggiornamento