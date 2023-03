Sagre ed eventi in Campania dal 17 al 19 marzo, tutti gli appuntamenti

Sagre ed eventi in Campania: le giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo saranno piene di eventi all’insegna del buon cibo e del divertimento su tutto il territorio.

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo si terranno alcune sagre ed eventi in Campania: ecco quali sono i principali appuntamenti con sul territorio.

International Street Food Festival a Baronissi

L’International Street Food Festival arriva a Baronissi. Come riportato dalla pagina Facebook “Riparte il nostro tour gastronomico fra i tesori della cucina di strada d’Italia e del mondo”.

I migliori Street Food internazionali

Birra Artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo

Dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale

Questi gli orari:

16 – Marzo dalle 18:00

17- 18 – 19 dalle 12:00 alle 24:00

Falò di San Giuseppe a Conca della Campania

Domenica 19 marzo, a partire dalle 12.00, avranno inizio i festeggiamenti per il giorno di San Giuseppe con stand gastronomici e tanta musica, come riportato dalla pagina Facebook. Una giornata che andrà avanti fino alle 22.00 e in cui sarà possibile godersi uno splendido spettacolo e buon cibo tradizionale.

Altri festeggiamenti, compresa l’accensione dei falò, avranno luogo a Calabritto in provincia di Avellino e a Carife, come riportato da Napoli da Vivere. Stand gastronomici in entrambi i luoghi e momenti indimenticabili per cittadini e turisti.