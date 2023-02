Sagre ed eventi in Campania dal 10 al 12 febbraio, tutti gli appuntamenti

Sagre in Campania: le giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 febbraio saranno piene di eventi all’insegna del buon cibo e del divertimento su tutto il territorio.

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 febbraio si terranno alcune sagre ed eventi in Campania: ecco quali sono i principali appuntamenti con sul territorio.

Sagra della Purpetta e pastenaca a San Valentino Torio

A San Valentino Torio, cittadina in provincia di Salerno, torna la Sagra della Purpetta e pastenaca. Un weekend quello dell’11 e 12 febbraio, per festeggiare assaporando uno dei prodotti tipici locali apprezzata dai più grandi e dai più piccoli.

Festa del cioccolato a Torre del Greco

A Torre del Greco arriva la Festa del cioccolato. Tra stand con tante specialità, cittadini e turisti sono invitati ad assaporare il gusto del cioccolato in tutte le sue variazioni. L’evento si terrà dal 10 al 12 febbraio.

Chocoland torna a Napoli tra dolci, spettacoli e laboratori

Torna a Napoli Chocoland, la festa del cioccolato artigianale che quest’anno avrà luogo, dal 10 al 14 febbraio, a piazza Vanvitelli. Cambia ancora location quindi la festa tanto attesa organizzata da D2 Eventi per la quale, come riportato da Fanpage nelle scorse ore, si attendono solo le “ultime autorizzazioni”.

Con tante specialità e gustose novità del settore, Chocoland torna con i suoi stand nel capoluogo campano per addolcire i palati dei più golosi. L’evento, ad ingresso gratuito, seguirà i seguenti orari: 10.00-14.00 / 16.00-20.00.

Carnevale di Palma Campania 2023

Torna per il mese di febbraio il Carnevale di Palma Campania. La festa andrà avanti fino al 22 febbraio tra sfilate, carri, musica, artisti di strada e intrattenimento per grandi e più piccoli.

Con la sfilata delle quadriglie, l’elemento chiave che contraddistingue il Carnevale di Palma Campania, continua la tradizione. Tra nuove scenografie, colori e momenti in musica, i cittadini e i turisti non possono mancare a questo imperdibile evento.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/carnevalepalmeseofficial/

Carnevale di Villa Literno

Torna il Carnevale di Villa Literno per divertirsi tra colori, musica e travestimenti. “La storia del Carnevale di Villa Literno ha inizio ufficialmente nel 1985, con la costruzione del primo carro allegorico, che segna l’esordio di un percorso in continua evoluzione” si legge nella pagina Facebook dell’evento che ricorda a cittadini e turisti le date per questo imperdibile evento: 11-12-18-19-21 Febbraio 2023.

Edenlandia festeggia il Carnevale 2023 con premi, laboratori e sfilate

L’Edenlandia dà il benvenuto alla festa più colorata dell’anno: il carnevale. Tanti gli appuntamenti che accompagneranno il pubblico del grande parco cittadino di Fuorigrotta alla grande sfilata.

Per tutti i sabati e domenica prossimi, fino al 19 febbraio, il doppio appuntamento gratuito, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 19, con il “truccabimbi” e i laboratori a tema per imparare a creare delle mascherine che solleticheranno la fantasia per il gran finale di carnevale.

Carnevale dell’amicizia a Benevento

Tra sfilata di carri allegorici, animazione, musica e travestimenti per grandi e piccoli torna il Carnevale dell’amicizia a Benevento.

A Caserta arriva il Carnevale con la sfilata dei carri

Anche Caserta avrà il suo Carnevale. Per la prima volta. Domenica 12 febbraio sette carri allegorici, ognuno lungo 15 metri, sfileranno infatti per le strade del centro cittadino già a partire dalla mattinata, aprendo così i festeggiamenti.

A partire dalle 10, in piazza Vanvitelli ci sarà spazio non solo per la sfilata dei carri, ma anche per spettacoli di animazione per i più piccoli, di musica e di ballo. La manifestazione andrà avanti per tutta la giornata.

A partire dalle 16, i carri si trasferiranno in Corso Trieste e termineranno il tragitto in piazza Dante, dove stazioneranno fino alle 21. Anche qui verranno realizzati show per bambini e famiglie, a base di musica, giochi e animazione.