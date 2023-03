Sagre ed eventi in Campania dal 3 al 5 marzo, tutti gli appuntamenti

Sagre ed eventi in Campania: le giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo saranno piene di eventi all’insegna del buon cibo e del divertimento su tutto il territorio.

Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo si terranno alcune sagre ed eventi in Campania: ecco quali sono i principali appuntamenti con sul territorio.

La Festa del Cioccolato arriva a Pozzuoli

La Festa del Cioccolato Artigianale arriva a Pozzuoli per un evento da non perdere che avrà inizio il 3 marzo e si concluderà il giorno 5. Nella piazza della Repubblica di Pozzuoli, come riporta la pagina Facebook ufficiale, tanti stand che apriranno alle ore 10.00 e chiuderanno solo a tarda sera per permettere a cittadini e turisti di gustare al meglio le prelibatezze che arricchiranno l’evento.

La Festa torna per i più golosi offrendo divertimento e con “l’allestimento di laboratori didattici”. Secondo quanto riportato dal sito Festa del Cioccolato, “nel corso delle mattine del venerdì e del sabato è prevista la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie”.

Tre giorni dunque che permetteranno di gustare tanti dolci e il miglior cioccolato artigianale possibile.

International Street Food Festival a Benevento

L’International Street Food Festival arriva a Benevento. Riparte, come riportato dalla pagina Facebook, “il tour gastronomico fra i tesori della cucina di strada d’Italia e del mondo”. Tre giorni ad ingresso gratuito presso Piazzale Risorgimento. L’evento avrà infatti inizio domani 3 marzo e si concluderà il 5 marzo.

Cittadini e turisti potranno gustarsi ottima Birra Artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo. Dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale.

Questi gli orari: 3 Marzo dalle 18:00

4-5 dalle 12:00 alle 24:00