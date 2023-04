Sagre ed eventi in Campania dal 21 al 25 aprile, tutti gli appuntamenti

Sagre ed eventi in Campania: nelle giornate di venerdì 21, sabato 22, domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 aprile saranno piene di eventi all’insegna del buon cibo e del divertimento su tutto il territorio.

Venerdì 21, sabato 22, domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 aprile si terranno alcune sagre ed eventi in Campania: ecco quali sono i principali appuntamenti con sul territorio.

A Cardito torna la Sagra della Fragola e dell’Asparago

Torna a Cardito, nel Napoletano e con la sua 29esima edizione la Sagra della Fragola e dell’Asparago. L’evento da non perdere per cittadini e turisti si terrà dal 22 al 25 aprile presso il Parco Taglia a Cardito come riportato dalla pagina ufficiale Facebook.

“Una grande manifestazione enogastronomica e il recupero delle tradizioni locali” per quattro giorni in cui saranno sempre aperti stand che permetteranno a tutti di gustarsi fragole e asparagi nella loro forma classica e con diverse specialità.

Sagra del Maiale a Senerchia

Si torna a celebrare, con la 30esima edizione, la Sagra del Maiale a Senerchia, in provincia di Avellino. Tra buon cibo e intrattenimento, l’evento avrà inizio il 21 aprile e si concluderà il 24.

Sagra del carciofo

La 15esima edizione della festa del carciofo si svolgerà dal 22 aprile al primo maggio presso piazza Borgo Cromola. Cittadini e turisti potranno godersi giorni di puro intrattenimento tra buon cibo, vino, balli folkloristici e degustazioni di piatti tipici locali come riportato dal sito del Comune di Capaccio. Il 24 aprile ci sarà inoltre l’esibizione di Gigione.

Festa dello Street Food a Salerno

L’International Street Food Festival arriva a Salerno. L’evento avrà luogo dal 22 al 25 aprile come riportato nella pagina Facebook ufficiale.

I migliori Street Food internazionali

Birra Artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo

Dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale

Questi gli orari:

22 Aprile dalle 18

23-24-25 Aprile dalle 12 alle 24