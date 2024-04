Sagre e feste in Campania dal 4 al 7 aprile: tutti gli appuntamenti nel weekend

Roscigno Fest è la tradizionale Festa dell’Asparago Selvatico di Roscigno, nonchè della Selvaggina.

Quest’anno – dal 25 Aprile 2024 al 1 Maggio 2024 – avrete l’opportunità di trascorrere due ponti festivi a Roscigno (SA) all’insegna di numerose iniziative culturali, gastronomiche e musicali

Apertura Stand ► solo a pranzo (ore 12.00-17.00)

TUTTI I DETTAGLI ► IN LOCANDINA

12° SAGRA DELLO GNOCCO NEL PIGNATIELLO

12° Edizione della Sagra dello Gnocco nel Pignatiello Sabato 18 e Domenica 19 Maggio 2024 all’Istituto Anselmi, in Corso Umberto I, la sagra, voluta ed organizzata dai volontari per sostenere l’opera dei Missionari della Divina Redenzione a cui andrà anche quest’anno il ricavato della festa.

Si potrà gustare l’oramai famoso gnocco nel pignatiello preparato rigorosamente a mano dai volontari stessi.

Non mancheranno panini con porchetta o salsiccia, contorni fatti in casa, patatine fritte, il buon caciocavallo impiccato, il soffritto di maiale e la trippa. Per finire dolci, vino o birra alla spina e poi bibite e caffè.

SAGRA DEL CACIOCAVALLO IMPICCATO E DELLA SALSICCIA

Arriva a San Giorgio a Cremano l’evento in tre serate di gusto con il caciocavallo il 12, 13 e 14 Aprile dalle ore 18.00 in Villa Comunale – Via Aldo Moro – Volla (NA)

Info e prenotazioni al 331 976 1337