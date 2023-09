Sagre e feste in Campania dal 15 al 17 settembre. Tutti gli appuntamenti

Sagre e feste in Campania: le giornate del weekend dal 15 al 17 settembre saranno piene di eventi all’insegna del buon cibo e del divertimento su tutto il territorio. Scopri tutti gli appuntamenti.

Napoli Incontra il Mondo – Mostra d’Oltremare: food e gare culinarie

Sabato 16 e Domenica 17 settembre 2023 alla Mostra d’Oltremare di Napoli si terrà “Napoli incontra il Mondo” un grande viaggio itinerante tra cultura, arte, tradizioni, folklore, show, attività, musica e sapori di tutto il mondo.

A Caserta Bufala Village: Food, spettacoli e percorsi didattici

L’apertura al pubblico per le giornate di venerdì 15 e sabato 16 settembre è prevista alle ore 18:00, mentre domenica 18 settembre, il Villaggio sarà operativo dalle 10 fino a mezzanotte.

BaccalàRe a Napoli – dal 14 al 19 settembre

BaccalàRe torna a Napoli con la sua sesta edizione. L’evento dedicato al baccalà avrà luogo dal 14 al 19 settembre nella splendida cornice del Maschio Angioino. Dopo aver acquistato il biglietto d’ingresso, come riporta il sito ufficiale dell’evento, sarà possibile partecipare ai seguenti eventi: Aperibaccalà e cocktail bar, degustazioni di formaggi e “corsi di approccio al vino gratuiti”, tutto accessibile attraverso prenotazione.

“Festa del Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone” – in Irpinia dal 15 al 17 settembre con stand gastronomici e spettacoli.

Ritorna la “Festa del Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone” di Volturara Irpina (Avellino), presidio Slow Food dal 2018.

Venerdì 15 settembre weekend dedicato alla Festa del Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone. Intrattenimento musicale in piazza Vittorio Veneto e Almaterra in Piazza Roma. Degustazione del Fagiolo Quarantino e “La Stonnitura”, dimostrazione della lavorazione del fagiolo.

Festa dello Street Food a Sorrento

Da mercoledì 13 a domenica 17 settembre 2023, dalle ore 12 alle 24 si terrà nella villa comunale di Sorrento “Saporitissimo Sorrento Street Food”. Un percorso tra i sapori ed i saperi del Sud Italia, tra assaggi di mozzarella di bufala, specialità di pesce e tante varietà di pasta.

“Festa del Vino, dei sapori e dei saperi vesuviani” – Boscoreale

La “Festa del Vino, dei sapori e dei saperi vesuviani” è un appuntamento fisso del panorama di eventi autunnali della provincia di Napoli. Nel corso della due giorni, nel centro storico di Boscoreale, si potranno riscoprire i sapori della cucina tradizionale vesuviana accompagnati dai vini che nascono sulle falde del Vesuvio. Spazio anche all’artigianato e ai giochi di una volta.

Pizza a Vico 2023: dal 24 al 26 settembre

L’edizione 2023 di Pizza a Vico si terrà dal 24 al 26 settembre, nel suggestivo scenario di Vico Equense. Questi tre giorni saranno caratterizzati da una serie di esperienze culinarie straordinarie, guidate dai talentuosi pizzaioli locali. Pizza a Vico rappresenta un omaggio alla tradizione culinaria e alla passione che ha reso Vico Equense rinomata a livello globale.

Sapere e Sapori a Torrioni (AV)

Si terrà in Piazza San Michele Arcangelo di Torrioni, in provincia di Avellino, l’edizione 2023 di Saperi e Sapori. La manifestazione è in programma sabato 16 settembre di sera e domenica 17 a pranzo.

Si potranno degustare diversi piatti tipici, quali: Tagliatelle ai funghi porcini, Polenta ai funghi porcini, Provola con funghi porcini, Carne e salsiccia alla brace, Caldarroste e Dolci.

Domenica 17 settembre l’evento si svolgerà solo a pranzo con l’antico rito della pigiatura dell’uva con i piedi a ritmo di musica popolare.

Pozzuoli – “Officine Rione Terra”

Fino a settembre un cartellone ricco di eventi nel cuore pulsante e vivo di Pozzuoli. Per l’occasione, le botteghe storiche del Rione Terra e quelle più recenti saranno riaperte e fruibili per esposizioni artistiche, artigianali e per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica.

