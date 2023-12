Rugby, Italia-Francia under 19 al Gls Villaggio del Rugby

L’Amatori Napoli è orgogliosa di ospitare la Nazionale italiana al Gls Villaggio del Rugby per la sfida in programma sabato 9 dicembre (ore 15) nell’ex Base Nato.

Il grande rugby nuovamente a Napoli. Dopo il Seven, le Universiadi 2019, la Francia under 20, è tempo di Italia-Francia under 19 a Bagnoli. L’Amatori Napoli è orgogliosa di ospitare la Nazionale italiana al Gls Villaggio del Rugby. Non ci sarà Sergio Roncelli ma Agostino Felsani (delegato Coni Napoli) per presentare la sfida in programma sabato 9 dicembre (ore 15) nell’ex Base Nato.

Sarà il primo evento internazionale all’ombra del Vesuvio in vista di Napoli capitale europea dello sport 2026. La rassegna ovale sarà presentata domani mattina (martedì 5 dicembre 2023), alle ore 9 nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino. Interverranno Diego D’Orazio e Lorenzo Fusco, rispettivamente presidente e direttore tecnico dell’Amatori Napoli, Giuseppe Calicchio, presidente Fir Campania, Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità, Flavio De Martino, direttore dell’Arus, e Gennaro Esposito, presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli.