Rubrica Videogames: Le migliori uscite di Gennaio 2022

Con il nuovo anno arrivano le ultime novità del mondo dei videogames. Di seguito segnaliamo le migliori uscite di gennaio 2022.

di Piero Lombardi – E’ passato oltre un anno dall’uscita delle nuove console e ancora oggi la crisi di componenti e semiconduttori non permette a tutti l’accesso alla Next Gen, con la speranza che la situazione migliori vediamo insieme tutte le novità di Gennaio.

Monster Hunter Rise PC (12 Gennaio)

Non ha bisogno di presentazioni l’ultimo episodio di Monster Hunter, dopo un discreto successo su Switch la caccia ricomincia!

Il gioco è ambientato nel villaggio di Kamura e i cacciatori avranno a disposizione nuovi strumenti per affrontare i mostri nelle vastissime aree di gioco.

Consigliatissimo, ma preferiamo la versione portatile.

God Of War PC (14 Gennaio)

Capolavoro Cross Gen uscito su ps4 nel 2018 ora può esprimere tutto il suo potenziale su Pc. In attesa del Ragnarok in arrivo prossimamente su Ps5 che ha già annunciato e mostrato il seguito di questo splendido gioco, Atreus fa il suo debutto sulle macchine più performanti e siamo sicuri che ancora una volta avrà un successo strepitoso! Assolutamente da provare e da rigiocare in attesa del nuovo capitolo.

Rainbow Six Extraction (20 Gennaio)

La saga sparatutto di Tom Clancy torna in un’esperienza cooperativa PvE. Dopo svariati rinvii a causa del Covid, finalmente il gioco sbarcherà su tutte le piattaforme, distaccandosi dalla classica modalità competitiva che il brand ci ha abituati a vedere negli ultimi anni. Preparatevi a salvare New York e altre città d’America dall’invasione Aliena.

Leggende Pokemon Arceus (28 Gennaio)

Forse il gioco più atteso del mese, Game Freak lancia finalmente la sua nuova creatura in una veste del gioco del tutto originale che forse andrà definitivamente a tagliare i ponti con il passato…o forse no.

Pokemon Arceus ripropone un’avventura del tutto nuova che si distacca dalla classica esperienza della serie, ricca di Palestre e Leghe. In questo capitolo infatti ci ritroveremo a Hisui nel passato, quando gli umani hanno iniziato a studiare i pokemon nella natura incontrastata. È proprio questo il tema centrale del gioco che ci catapulta in una regione del passato ambientata nel Giappone Feudale. Tantissime le novità del gameplay che forse traghetteranno i titoli di gamefreak in una nuova era, per sfruttare a pieno le potenzialità di Nintendo Switch.