Rubrica Games: Scopri le novità delle uscite di giugno 2022

di Piero Lombardi – anche in assenza dell’E3 Giugno è stato un mese ricco di annunci, primo su tutti quello del remake di Last of Us, capolavoro di Naughty dog che approda sulla next gen insieme ad altri titoli come Spiderman e Resident Evil 4. Nei giorni scorsi inoltre è stato mostrato il gameplay di uno dei titoli più attesi di sempre: Starfield di Beteshda, lavoro dalle dimensioni colossali che approderà sui nostri schermi in un futuro non troppo lontano si spera. Infine per tutti gli appassionati del genere finalmente è stato mostrato il primo trailer di modern Warfare 2 e con esso il nuovo Warzone!

Ma passiamo alle uscite del mese.

Diablo Immortal (2 Giugno)

In attesa di Diablo 4 la serie di sbarca su mobile e riscuote un discreto successo, il gioco è disponibile anche nella versione pc per i giocatori più esigenti. Il capitolo si svolge tra il II e il III, l’arcangelo Tyrael è dato per morto e il mondo deve fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. Un titolo da non perdere per i fan della saga che adesso possono portare diablo sui loro dispositivi mobili.

The Quarry (10 Giugno)

Supermassive Games lancia il suo gioco a tema horror. Ogni scelta influirà sulla storia del giocatore. In una notte d’estate un gruppo di ragazzi organizza una festa, ma qualcosa va storto e la notte si trasforma in un incubo senza fine.

Assolutamente da provare.

Uncharted: Raccolta Pc ( 20 Giugno)

Un pacchetto molto interessante che porta sul pc le avventure di Nathan Drake e dimostra ancora una volta che Sony sta tendendo la mano agli utenti Pc per mostrare i propri lavori e chissà un giorno convertirli alle console.

Sonic Origins ( 23 Giugno)

Nuova raccolta che ripropone le avventure di Sonic in 2d in versione totalmente rimasterizzata è adattata alla generazione attuale. Nel pacchetto sono presenti Sonic the Hedgehog 1,2 e Sonic e Knuckles. Una raccolta imperdibile per festeggiare i 30 anni del personaggio di Sega.

Cuphead: The Delicious Last Course (30 Giugno)

Dopo il successo della serie Netflix Cuphead e Mugman ritornano per esplorare la misteriosa isola di Inkwell. Dopo il successo strepitoso del primo capitolo riusciranno a incollare nuovamente i giocatori allo schermo?

Giugno è un mese ricco di titoli interessanti nonostante l’arrivo dell’estate vi divertirete ancora davanti alle vostre console e ai vostri pc.