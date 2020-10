Rubrica Games: le migliori uscite di ottobre 2020

Rubrica Games: il prossimo mese di novembre 2020 XboxX Series e PS5 vedranno la luce dando inizio alla Next-Gen.

di Piero Lombardi – Finalmente le nuove console sono state presentate e il loro lancio è imminente, il prossimo mese XboxX Series e PS5 vedranno la luce dando inizio alla Next-Gen.

Vediamo l’ultimo giro di boa e i giochi in uscita nel mese di Ottobre 2020

Super Mario Bros. 35 (1 Ottobre)

Disponibile solo per un periodo limitato, un Super Mario Bros per 35 giocatori. In esclusiva per Nintendo Switch in ogni partita i giocatori affrontano dei livelli casuali. Una battle Royale imperdibile fino al 31 Marzo in esclusiva per gli abbonati a Switch Online di tutto il mondo.

Crash Bandicoot 4 (3 Ottobre)

Dopo 22 anni Crash è pronto a tornare sui nostri schermi con un capitolo inedito.

Questa volta non si tratta di un remake, ma del sequel diretto di quel terzo capitolo che chiuse una delle più importanti trilogie di PlayStation.

Tra nuovi personaggi giocabili, un level design pazzesco e un’ottima trama passerete ore davanti allo schermo.

Star Wars Squadron (4 Ottobre)

Dopo Battlefront e Jedi Fallen Order EA ci porta a bordo dei caccia stellari realizzando il sogno di tanti giocatori di poter pilotare una delle navicelle spaziali di Star Wars. Disponibile su console Pc e VR il titolo è ambientato a seguito degli eventi de il Ritorno dello Jedi offrendo una trama avvincente e sfide multi giocatore 5v5.

FIFA 21 (9 Ottobre)

Come ogni anno a Ottobre arriva il nuovo capitolo della serie videoludica calcistica più famosa al mondo. Tantissime novità tra cui l’aggiornamento della modalità FUT Division Rivals già introdotta in Fifa19, per la prima volta quando scaleremo le classifiche della lega riceveremo un premio in crediti, inoltre sarà possibile giocare le Rivals in cooperativa con un amico.

Mario Kart Live Home Circuit (16 Ottobre)

Solo su Nintendo Switch uno dei primi giochi in Realtà Aumentata. Nel titolo potremmo guidare un kart nel mondo reale utilizzando un modellino in dotazione al gioco e i tasti tradizionali della console.

Watch Dogs Legion

Dopo svariati rinvii dovuti al Coronavirus, finalmente torna uno dei titoli più interessanti di questo mese. Watch Dogs Legio è ambientato in una Londra distopica e del tutto esplorabile. La trama è incentrata su un gruppo di hacker che combattono un nuovo governo autoritario che ha preso il controllo del Regno Unito.

Insomma nonostante l’imminente lancio delle nuove console, il mercato dei videogames continua a lanciare titoli di grande impatto, ma il tempo è scaduto, Novembre è alle porte e il prossimo mese sarà finalmente il turno delle nuove ammiraglie! Rubrica Games