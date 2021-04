Rubrica Games: I migliori titoli in uscita ad Aprile 2021

Rubrica Games: Il mercato videoludico sembra risvegliarsi ad Aprile con una serie di titoli per tutti i generi.

di Piero Lombardi – Dopo alcuni mesi di “magra” con qualche titolo interessante in giro sul web, il mercato videoludico sembra risvegliarsi ad Aprile con una serie di titoli per tutti i generi.

Outriders (1 Aprile)

Sviluppato da People Can Fly e prodotto da Square Enix, Outriders è uno sparatutto cooperativo ambientato in un universo fantascientifico in cui l’umanità si ritrova nel bel mezzo di una tempesta energetica chiamata Anomalia. Il gioco è sviluppato principalmente per gli amanti del Multiplayer PvE, ma potrete usufruire di un’ottima campagna in single player con un alto livello di narrazione e una grafica da paura.

Outriders è già disponibile da oggi per tutte le piattaforme next-gen e per Ps4.

Oddworld: Soulstorm (6 Aprile)

Attesissimo ritorno di Abe sui nostri schermi con nuove meccaniche e un comparto grafico di tutto rispetto, rinnovato e ottimizzato per le nuove console e per PC, Oddworld Soulstorm è il sequel di Oddworld: New’n’Tasty!.

Dopo il disastro dei mattatoi, Abe dovrà distruggere il cartello Magog e scoprire il segreto della bibita Soulstorm. Il titolo sarà gratuito per tutti i possessori di Playstation Plus. Assolutamente da non perdere.

MotoGP 21 ( 22 Aprile)

Non ha certo bisogno di presentazioni, arriva su tutte le piattaforme il nuovo Moto GP 2021.

Tra le novità oltre alla nuova stagione completa vi segnaliamo che sarà implementato un nuovo sistema di usura dei pneumatici e gestione del carburante. Inoltre per la prima volta dopo una caduta dalla moto il giocatore dovrà raggiungere il mezzo a piedi per tornare nuovamente in Pista. I giocatori di PS5 e Xbox Series X potranno far girare il gioco con la risoluzione 4k a 60FPS sfruttando così la potenza delle nuove macchine.

Titolo imperdibile per gli appassionati del genere.

Pokemon Snap (30 Aprile)

Figlio di uno strano esperimento di oltre 20 anni fa su nintendo 64, questo titolo vi permetterà di fotografare tutti i famosi mostriciattoli per completare il Pokedex.

Pokemon Snap è ambientato nella regione di Lentil, ed è uno dei pochi giochi in circolazione che simula la fotografia. Sicuramente un gioco tutto da scoprire, consigliato agli appassionati del mondo di Pikachu ma anche ai curiosi nell’attesa del lancio dei nuovi giochi ufficiali di Game Freak.

Returnal (30 Aprile)

Finalmente un’esclusiva PS5 molto attesa. Dopo un atterraggio d’emergenza su un pianeta alieno in continuo mutamento, Selene deve cercare una via di fuga esplorando le rovine di un’antica civiltà, ad ogni sconfitta è costretta a rivivere dal principio la sua avventura.

Un roguelike a tutti gli effetti che potrebbe riscuotere un grande successo dopo l’uscita di Hades su Nintendo Switch che ha reso” leggendario” un genere di nicchia.

Da provare assolutamente!