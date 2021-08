Rubrica Games: I migliori titoli dei nuovi videogiochi di agosto

Rubrica Games: “12 Minuti” presentato all’E3 e distribuito da Annapurna Interactive, potrebbe essere il titolo di punta di questo mese.

di Piero Lombardi – Agosto è un mese di vacanze a tutti gli effetti, ma nonostante ciò il mercato videoludico ci presenta qualche titolo interessante da tenere in considerazione.

Vediamo insieme le nuove uscite

Humankind(17 Agosto)

Gioco storico di strategia in cui il giocatore dovrà fondare una nuova civiltà, sviluppato per PC e Google Stadia, il titolo vuole essere a tutti gli effetti un valido concorrente di Civilization. Riuscirà nell’impresa? Ad oggi pochi, forse nessuno è riuscito ad eguagliare il capolavoro di Sid Meier.

12 Minuti(19 Agosto)

Presentato all’E3 e distribuito da Annapurna Interactive, potrebbe essere il titolo di punta di questo mese. Un’avventura punta e clicca in cui il nostro personaggio si troverà intrappolato in un loop temporale di dodici minuti. In una serata tranquilla la polizia irrompe a casa del protagonista accusando la moglie di un omicidio, dopo qualche minuto ci ritroveremo ammanettati e un bagliore invaderà il nostro schermo facendo ricominciare tutto da capo prima dell’arrivo della polizia.

Una trama davvero interessante e tutt’altro che scontata, una sfida di tutto rispetto per gli appassionati del genere. inoltre il gioco è stato sviluppato da una sola persona, un ex dipendente di Rockstar Game e Ubisoft, due veri e propri colossi.

Ghost of Tshushima Director’s Cut(20 Agosto)

Non ha bisogno di presentazioni, una delle ultime esclusive di PS4 ha riscosso un grandissimo successo e adesso si prepara ad approdare sulla nuova console con una grafica ancora più spaventosa e una nuovissima mappa da esplorare. Sicuramente da provare.

King’s Bounty II(21 Agosto)

Seguito dell’apprezzatissimo King’s Bounty, si tratta di un GDR fantasy a turni ispirato però ai più recenti open world. Un titolo dedicato agli appassionati del genere che può conquistare anche le nuove generazioni.

Baldo(27 Agosto)

Attesissimo action adventure italiano ispirato a Zelda ma che ricorda le animazioni dello studio Ghibli da cui già altri videogiochi hanno preso spunto, basti pensare al capolavoro per PS3 Ni No Kuni e al suo seguito che sono tutt’oggi una pietra miliare dell’industria videoludica.

Da provare assolutamente!

Questi i titoli che vi consigliamo per questa caldissima estate, ma non è finita qui, ricordiamo l’uscita di No More Heroes III, terzo capitolo della saga di Gohici Suda, Psychonauts 2, Hades(di cui abbiamo parlato tempo fa e che sta per approdare anche sulle console di Sony e Microsoft) e infine Lost Echo 2 un ottimo titolo per i possessori di VR.