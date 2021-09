Rubrica Games: Ecco i 6 migliori videogiochi di settembre 2021

Rubrica Games: Per gli appassionati segnaliamo i 6 migliori titoli di videogiochi in uscita a Settembre 2021. Dal 10 il nuovo capitolo di Life is Strange.

di Piero Lombardi – L’estate volge al termine e inizia il periodo migliore per i videogiocatori, Settembre ci porta una serie di titoli interessantissimi, vediamoli insieme.

Life is Strange: True Colors (10 Settembre)

Nuovo Capitolo della serie pluripremiata Life is Strange. Stavolta Alex Chen si troverà in una cittadina nascosta tra i monti del Colorado e dovrà usare i suoi poteri per scoprire la verità sulla morte di suo fratello deceduto in uno strano incidente. Il gioco sarà disponibile su tutte le piattaforme.

Lost in Random (10 Settembre)

Il regno di Random è un mondo oscuro dove il futuro di ogni cittadino viene determinato da un lancio di dadi, una maledizione che i due eroi Even e Dicey vogliono spezzare. Così inizia l’avventura di questo action adventure di EA Originals, titolo interessantissimo ispirato alle fiabe gotiche. Imperdibile per gli amanti del genere.

NBA 2K22 (10 Settembre)

Il 10 Settembre si torna in campo. Il ritorno di NBA 2K22 ci farà vivere una nuovissima esperienza, la modalità carriera dove saremo chiamati a diventare dei campioni partendo dall’Università fino ad arrivare a calcare i campi più prestigiosi al mondo

Deathloop (14 Settembre)

Bethesda si sa, è una garanzia in fatto di videogiochi, riuscirà a mantenere le aspettative con questo nuovissimo titolo? Deathloop è uno sparatutto in prima persona in cui dovremmo eliminare 8 avversari prima dello scoccare della mezzanotte, in caso di fallimento ricominceremo tutto da capo in un loop infinito.

Diablo II: Resurrected (28 Settembre)

Attesissimo remastered di uno degli action GDR migliori di sempre. I fedelissimi della Blizzard lo giocheranno in attesa del prossimo capitolo della serie Diablo che non vedremo probabilmente prima di qualche anno, ma nel frattempo anche i più giovani potranno cimentarsi in questo fantastico videogame. Assolutamente da non perdere, una pietra miliare dei videogiochi.

New World (28 Settembre)

MMORPG di Amazon Studio che ha già attirato migliaia di giocatori nella versione Beta. Il gioco è ambientato nel diciassettesimo secolo in una versione fantasy dell’America, un’idea originale che si distacca molto dal classico World of Warcraft, re assoluto di questo genere. Resta da vedere se Amazon riuscirà a sfondare anche in questo campo.