Roma-Napoli 0-0. Gran battaglia all’Olimpico a reti inviolate

Fisicità, aggressività ma poche occasioni da entrambe le parti. Pareggio giusto tra giallorossi e Calcio Napoli.

Finisce 0-0 all’Olimpico una sfida bellissima sotto l’aspetto della lotta e del carattere. Battaglia sportiva a tutto campo e ritmi altissimi per 95 minuti. Bloccato Osimhen, il calcio Napoli cerca soprattutto nella ripresa con un maggior possesso palla di vincere la gara. Grandissime occasioni per Abrahm nel primo tempo e per Osimhen nella ripresa che vede deviato il tiro in porta per ben due volte. Massa commette, però, un gravissimo errore non espellendo Abraham dopo un intervento a gamba alta che colpisce alla testa Zielinsky: doveva essere la seconda ammonizione per l’attaccante.

L’occasione più grande c’è l’ha il Napoli che colpisce un palo clamoroso dopo un’ora di gioco con Osimhen in spaccata da pochi passi. La palla rimbalza sul palo e su varie gambe prima di frullare fuori con un rimpallo davvero incredibile. Le difese hanno vinto sugli attacchi e quella del Calcio Napoli continua a non subire reti: solo tre in nove partite. Si ferma a Roma la striscia di vittorie della squadra di Spalletti che ora mantiene il primato in condominio con il Milan. Restiamo in serie positiva e sull’attico del campionato. Si ricomincia giovedì al Maradona contro il Bologna.

Formazioni

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan (66′ El Shaarawy), Abraham (86′ Shomorudov). All. Mourinho.

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Politano (71′ Lozano), Zielinski (71′ Elmas), Insigne (81′ Mertens), Osimhen. All. Spalletti.

Arbitro: Massa di Imperia

Note: espulsi Mourinho e Spalletti per proteste. Ammoniti Karsdorp, Veretout, Abraham.

Cronaca

– PRIMO TEMPO –

5′ – partita su alti ritmi, lotta palla su palla

7′ – sinistro di Pellegrini in area, fuori

8′ – colpo di testa di Zaiolo su cross d’angolo, largo

17′ – cross di Zaniolo, Ospina blocca con sicurezza

20′ – punizione da sinistra di Politano, fuori

28′ – destro in penetrazione di Abraham, fuori di poco

30′ – ammonito Abraham

32′ – sinistro di Zielinski, fuori

42′ – destro di Insigne in conversione da destra, alto

45′ – destro tagliato di Insigne, blocca Rui Patricio

– SECONDO TEMPO –

53′ – Napoli che prende campo e inizia all’attacco la ripresa

60′ – clamoroso palo di Osimhen su cross di Politano!

63′ – angolo di Zielinski e colpo di testa di Osimhen che colpisce la traversa esterna

64′ – destro di Mhkitarian, blocca Ospina

66′ – entra El Shaarawy per Mkhitarian

71′ – entra Elmas per Zielinski

71′ – entra Lozano per Politano

72′ – colpo di testa di Mancini, fuori

81′ – espulso Mourinho

81′ – entra Mertens per Insigne

83′ – destro di Elmas, blocca Rui Patricio

86′ – entra Shomurudov per Abraham

90′ – ammonito Karsdorp

90′ – ammonito Veretout

90′ + 5′ – ammonito Mertens

90′ + 6′ – finisce 0-0 all’Olimpico