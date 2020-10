Rissa a Pianura, 19enne accoltellato vicino al cuore: è in gravi condizioni

73

Terribile episodio di violenza accaduto ieri sera nel quartiere napoletano di Pianura, dove un 19enne è stato accoltellato vicino al cuore: attualmente è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Monaldi. Come riportato da “Il Mattino”, il giovane potrebbe essere stato coinvolto in una rissa tra coetanei, ma non è ancora chiaro il motivo per cui è stato ferito con una coltellata al petto che gli ha bucato il pericardio: sulla vicenda indagano i Carabinieri.

L’episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte in via Empedocle, dove il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Dopo che i sanitari avevano stabilizzato le sue condizioni, il 19enne è stato trasferito al Monaldi dove è ricoverato nel reparto di Cardiochirurgia.