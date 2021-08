Riprende la Vendemmia aperta al pubblico alla Tenuta Cavalier Pepe

Riprende la preziosa Vendemmia alla Tenuta Cavalier Pepe che da fine agosto al 24 ottobre ci da l’appuntamento nell’ ambito di Cantine Aperte in Vendemmia.

Dopo la delirante e coatta pausa estiva, si torna a casa e come di consueto inizia il tempo della Vendemmia, la raccolta forse più bella e affascinante delle uve da vino, una delle più antiche in assoluto.

Pertanto anche alla rinomata Tenuta Cavalier Pepe è tutto pronto per far rivivere uno dei momenti più significativi per l’azienda, da condividere con tutti gli Amici della Tenuta. Anche quest’anno, nonostante le enormi difficoltà, è stato elaborato un fitto programma, per permettere a tutti gli ospiti di godere di un’esperienza davvero unica ed inebriante. Qui di seguito, i dettagli di questa meravigliosa avventura.

Programma

Arrivo in azienda verso le ore 10.45, con accoglienza presso la cantina e consegna ad ognuno di uno zainetto personale esclusivo per la colazione. “Vestizione” e partenza per i vigneti alle ore 11.00, dove si potrà assistere e/o partecipare alla vendemmia, ricevere la spiegazione di tutte le fasi del ciclo della vite e partecipare alla degustazione delle uve con la titolare Milena Pepe e/o con il personale tecnico dell’azienda. Successivamente, si andrà a Passeggiare tra vigneti e oliveti secolari, illustrando le caratteristiche del territorio, fino ad arrivare sul crinale di una collina nei pressi dell’azienda, dove ci si potrà divertire con la “Pigiatura con i piedi” nei tini di legno, come si faceva anticamente. (da confermare in funzione delle misure di contrasto anti-covid).

Il “Brindisi in vigna”, con l’“Oro Spumante” e il rosato DOC “Vela Vento Vulcano” accompagnati da rustici tipiciirpini, precederà il pranzo con “Menu Contadino” alle ore 13.00 nella Veranda o nella Sala Grande del ristorante panoramico La Veduta. In abbinamento, degustazione di 5 vini DOC e DOCG: “Vigna Santa Vara” Irpinia Falanghina DOC 2019, “Brancato” Fiano di Avellino Riserva DOCG 2018, “Terra del Varo” Irpinia Aglianico DOC 2017, “Opera Mia” Taurasi DOCG 2014 e “Cerri Merry” Vino aromatizzato. Sono previsti, inoltre, menù per bambini e per particolari esigenze alimentari.

Su richiesta, durante il pranzo, i bambini possono partecipare a un laboratorio educativo e a una degustazione alla cieca di marmellate. Sempre per i bambini, presso il ristorante è disponibile un’area di gioco all’aperto.

Nel pomeriggio sarà possibile fare una visita guidata in cantina con spiegazione del processo di vinificazione e degustazione del mosto in fermentazione. (da confermare in funzione delle misure di contrasto anti-covid). Le attività termineranno intorno alle 16.30.

Per Info e Prenotazioni:

Tel: 082773766; Cell: 3493172480;

e-mail: visite@ tenutacavalierpepe.it

Come arrivare

Itinerario consigliato: autostrada A16 Napoli-Bari: uscire a Benevento-Castel del Lago, proseguire in direzione Taurasi e poi per Luogosano. Coordinate: 40 59 43 296 N – 14 59 33 066 E www.tenutacavalierpepe.it