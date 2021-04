Ripartono le fiere a Napoli: dal 18 al 20 giugno BMT alla Mostra d’Oltremare

BMT 2021: Progecta comunica le date ufficiali della XXIV edizione della manifestazione dedicata al turismo. De Negri: “Sarà la prima fiera italiana in presenza, segna la ripartenza del settore”.

La recente pubblicazione del decreto che consente la ripartenza delle fiere dal prossimo 15 giugno, renderà possibile il regolare svolgimento della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli da venerdì 18 a domenica 20 giugno. Lo annuncia Progecta, la società organizzatrice dell’importante appuntamento b2b dedicato ai professionisti del turismo.

“Siamo soddisfatti di aprire le porte della nostra borsa perché con la BMT parte la stagione. Grazie al lavoro del Governo, dell’ENIT, della Regione Campania e della Mostra d’Oltremare potremo realizzare nei tempi giusti ed in sicurezza quella che passerà alla storia come la prima fiera in presenza che racconterà la ripartenza del Turismo” – commenta Angioletto De Negri, amministratore di Progecta.

BMT 2021 si presenta con un layout rinnovato negli spazi e nei percorsi, studiato da un team di architetti per garantire l’esperienza di partecipazione in massima sicurezza e tranquillità.

La fiera si svolgerà in parte open air, nel parco monumentale della Mostra d’Oltremare ed in parte nei tradizionali padiglioni interni con maglie espositive allargate e distanziamento prescritto. Tutto nel rispetto dei protocolli di sicurezza ufficiali AEFI. Tante le adesioni di nuovi espositori oltre a quelli già consolidati e di buyers italiani ed internazionali.

“La nostra borsa arriverà nel momento in cui il turismo riparte, e lo farà con una fiera dedicata in estate così come era stato auspicato dallo stesso ministro Massimo Garavaglia all’atto del suo insediamento. Siamo certi che il ministro non vorrà mancare in un momento simbolico la ripartenza del Paese” conclude de Negri.