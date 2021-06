Riparte il Ravello Festival 2021. Ecco il programma dal 1 luglio al 28 agosto

Dalla magica atmosfera del belvedere di Villa Rufolo, riparte il Ravello Festival 2021 che, dal 1 luglio al 28 agosto, animerà la vita artistica e musicale della la 69esima edizione del festival più bello del mondo.

Turbato dalle ultime polemiche che hanno visto dimissionario il il prof. Antonio Scurati, dalla sua carica di presidente del Ravello Festival, quest’ultimo partirà in ogni caso con un programma di tutto rispetto, e con la più classica della formule adottate da questo importante e affascinante festival internazionale.

Infatti, sarà l’Idillio di Sigrifido di Richard Wagner diretto da Kent Nagano a riportare la grande musica sul palco del Belvedere di Villa Rufolo e a dare il via alla 69esima edizione del Ravello Festival.

Un appuntamento unico, coinvolgente e affascinante da sempre, visto che non solo racchiude un cospicuo e prestigioso parterre di ospiti internazionali, ma continua a regalare emozioni di grande efficacia con lo splendido panorama del belvedere di Villa Rufolo, che fa da contorno alla salubre a amena tranquillità di questo piccolo angolo di paradiso della Costiera Amalfitana.

Il primo appuntamento è dunque fissato per giovedì 1 luglio alle ore 20, finalmente in presenza, un fatto assolutamente non scontato, visti gli ultimi mesi di emergenza sanitaria che hanno imposto severe e rigide restrizioni soprattutto per lo spettacolo dal vivo.

Si riparte da dove ci si era fermati a settembre 2020 e cioè da Wagner, come è ormai consuetudine da molti anni e dalle grandi orchestre, dai grandi direttori e dall’eccellenza di respiro internazionale così come da cifra stilistica del maestro Alessio Vlad che firma anche quest’anno il cartellone organizzato dalla Fondazione Ravello e sostenuto dalla Regione Campania.

La Fondazione, per “il ritorno alla normalità”, propone un programma di circa trenta eventi che dopo l’inaugurazione con la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin diretta, come detto, da Nagano, presenta una corposa proposta sinfonica, due concerti in omaggio ad Enrico Caruso e uno ad Astor Piazzolla, tre recital pianistici che vedranno protagonisti Stefano Bollani (6 luglio), Igor Levit, uno dei migliori pianisti della sua generazione (28 agosto) e, per la prima volta a Ravello, Maurizio Pollini (8 agosto) una delle leggende della musica di tutti i tempi grazie ad una carriera eccezionale che lo ha portato ad essere, nel mondo, una delle figure più rappresentative del nostro Paese; il nuovo spettacolo di e con Elena Bucci e Chiara Muti in memoria di Dante realizzato in collaborazione con il Ravenna Festival, luogo dantesco per eccellenza; e ancora cinque concerti con i gruppi cameristici dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini che sarà sul palco, con la direzione di James Conlon, anche per il tradizionale e attesissimo Concerto all’alba dell’11 agosto. Ad alternarsi sul palco della Città della Musica, l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli (4 luglio) con un programma tutto beethoveniano diretto dall’israeliano Dan Ettinger.

La Slovenian Philharmonic Orchestra (11 luglio) sotto la guida di Charles Dutoit, uno dei più celebrati direttori dei nostri tempi, in un omaggio a Stravinsky nel cinquantesimo dalla scomparsa, con il richiestissimo ritorno a Ravello di Martha Argerich in qualità di solista; la Filarmonica di Benevento, dopo l’ottima esibizione dello scorso anno, bissa sotto la direzione di Fabio Bondi (17 luglio); prima a Ravello dell’ensemble Les Musiciens du Louvre (24 luglio) guidato da Marc Minkowski con un programma tutto mozartiano e il grande ritorno di Valery Gergiev con la sua Orchestra del Mariinsky per due serate (23 e 24 agosto) che chiuderanno in crescendo la stagione sinfonica.

Spazio anche alle orchestre giovanili con due eccellenze assolute del panorama internazionale, oltre alla già citata Orchestra Cherubini, la Gustav Mahler Jugendorchester che torna a Ravello (21 agosto) diretta da Manfred Honeck già assistente di Claudio Abbado proprio alla guida della GMJ e oggi tra le bacchette più prestigiose al mondo.

Come anticipato, per l’omaggio ad Enrico Caruso, in occasione del centenario dalla scomparsa, il Festival si è affidato a tre eredi contemporanei del Maestro, Juan Diego Flòrez, Lawrence Brownlee e Michael Spyres. Juan Diego Flòrez, il 29 luglio, si esibirà accompagnato dall’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, diretta da Nikolas Nägele con la partecipazione di Marina Monzò; Lawrence Brownlee e Michael Spyres, due stelle del Metropolitan di New York invece, saranno in scena il 1 agosto con la Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi”, diretta da Michael Balke.

Per l’omaggio ad Astor Piazzolla, nel centenario dalla nascita, alla ribalta il Quinteto Astor Piazzolla (22 luglio), formazione che da oltre venti anni esegue in tutti i teatri del mondo gli inestimabili arrangiamenti autografi del genio argentino; ad affiancare Pablo Mainetti e compagni, la Filarmonica Salernitana diretta stavolta da Andrés Juncos. Il concerto è una produzione realizzata in collaborazione con il Ravenna Festival dove solisti e orchestra si esibiranno in anteprima il 15 luglio.

A completare il cartellone quattro appuntamenti in Piazza Duomo (3, 6, 13 e 26 agosto) con il jazz d’autore. Anche questo oramai un must delle estati ravellesi. Ai piedi del Duomo si alterneranno Carla Marciano con il nuovo lavoro discografico “Psychosis – Homage to Bernard Herrmann”; Stefano Di Battista con il suo personalissimo omaggio a Morricone; Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino in “Tre per Una”, sentito omaggio a Mina, per chiudere con un altro trio composto da Dario Deidda, Julian Oliver Mazzariello e Amedeo Ariano.

Pur nella persistenza delle difficoltà organizzative della mobilità internazionale per l’emergenza sanitaria, la Fondazione Ravello presenta un programma incentrato sulla “collaborazione e sinergia con grandi festival internazionali. – spiega il direttore artistico Alessio Vlad – Puntiamo alla valorizzazione delle realtà musicali del territorio (San Carlo, Filarmoniche di Salerno e Benevento). Siamo presenti nei progetti regionali. Puntiamo all’esclusività delle produzioni tutte in prima nazionale. Vantiamo la partecipazione delle più importanti figure del concertismo internazionale. Tutto questo per affermare con forza l’idea di Ravello Città della Musica.”

Il programma del Ravello Festival è sostenuto dalla Regione Campania e dal MiC. www.ravellofestival.com. Tel. 089 858422 – boxoffice@ravellofestival.com

Ravello Festival 2021

Programma della rassegna

Giovedì 1 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Direttore Kent Nagano

Mari Kodama, pianoforte

Musiche di Wagner, Beethoven, Schubert

Domenica 4 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli

Direttore Dan Ettinger

Musiche di Beethoven

Martedì 6 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Piano variations on the Jesus Christ Superstar

Stefano Bollani, pianoforte

Domenica 11 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Slovenian Philharmonic Orchestra

Direttore Charles Dutoit

Martha Argerich, pianoforte

Musiche di Stravinsky, Prokofiev

Sabato 17 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Orchestra Filarmonica di Benevento

Direttore e violinista Fabio Biondi

Musiche di Beethoven, Schumann, Mendelssohn

Giovedì 22 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Astor Piazzolla 100°

Quinteto Astor Piazzolla

Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi

Direttore Andrés Juncos

Pablo Mainetti, bandoneon

Musiche di Piazzolla

Sabato 24 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Les Musiciens du Louvre

Direttore Marc Minkowski

Musiche di Mozart

Giovedì 29 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Omaggio a Caruso

Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli

Direttore Nikolas Nägele

Juan Diego Flórez, tenore

Marina Monzó, soprano

Musiche di Rossini, Donizetti, Gounod, Puccini

Venerdì 30 luglio

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 18.30

Gruppi cameristici dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Sabato 31 luglio

Chiesa di Santa Maria a Gradillo, ore 12.30

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 18.30

Gruppi cameristici dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Sabato 31 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.00

Lumina in tenebris

Luci dalla Divina Commedia prima e dopo Dante

di e con Elena Bucci e Chiara Muti

Domenica 1 agosto

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 12.30

Chiesa di San Giovanni del Toro, ore 18.30

Gruppi cameristici dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Domenica 1 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Omaggio a Caruso

Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi

Direttore Michael Balke

Lawrence Brownlee, Michael Spyres, tenori

Musiche di Rossini, Meyerbeer, Thomas, Bracco

Domenica 8 agosto

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 20.00

Maurizio Pollini, pianoforte

Musiche di Schumann, Chopin

Mercoledì 11 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 5.00

Concerto all’alba

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Direttore James Conlon

Musiche di Beethoven

Sabato 21 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Gustav Mahler Jugendorchester

Direttore Manfred Honeck

Matthias Goerne, baritono

Musiche di Wagner, Strauss

Lunedì 23 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Mariinsky Orchestra

Direttore Valery Gergiev

Musiche di Rossini, Schubert, Mendelssohn

Martedì 24 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Mariinsky Orchestra

Direttore Valery Gergiev

Musiche di Prokofiev, Schubert

Sabato 28 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Igor Levit, pianoforte

Musiche di Beethoven

Jazz in Piazza

Venerdì 6 agosto

Piazza Duomo, ore 21.15

“Psychosis” homage to Bernard Herrmann

Carla Marciano, sax alto e soprano

Alessandro La Corte, piano e tastiere

Aldo Vigorito, contrabbasso

Gaetano Fasano, batteria

Venerdì 13 agosto

Piazza Duomo, ore 21.15

Stefano Di Battista “Morricone Stories”

Stefano Di Battista, sax

Daniele Sorrentino, contrabbasso

Andrea Rea, pianoforte

Luigi Del Prete, batteria

Venerdì 20 agosto

Piazza Duomo, ore 21.15

Tre per Una. “Un omaggio a Mina”

Danilo Rea, pianoforte

Massimo Moriconi, contrabbasso

Alfredo Golino, batteria

Giovedì 26 agosto

Piazza Duomo, ore 21.15

End summer night’s dream

Dario Deidda, contrabbasso

Julian Oliver Mazzariello, pianoforte

Amedeo Ariano, batteria

