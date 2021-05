Riparte Garanzia Campania Bond: evento online mercoledì 5 maggio

Mercoledì 5 maggio sul canale Youtube di Sviluppo Campania si terrà l’evento online “Riparte Garanzia Campania Bond”. Modera Alfonso Ruffo, direttore de Il Denaro.

Mercoledì 5 maggio, a partire dalle ore 10.00, si terrà l’evento on line “Riparte Garanzia Campania Bond, lo strumento di finanza innovativa a sostegno delle Pmi regionali”.

Dopo i saluti di Antonio Marchiello, Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, e Ciro Fiola, Presidente Unioncamere Campania, Mario Mustilli, Presidente di Sviluppo Campania, illustrerà i risultati di Garanzia Campania Bond e le nuove prospettive.

Seguiranno gli interventi di Anna Del Sorbo, Vice Presidente dell’Unione Industriali di Napoli con delega a Credito e Finanza, e Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore.

Spazio, poi, all’esperienza diretta di due imprese che hanno partecipato al programma con le testimonianze di Fabio De Felice, Presidente Protom, e Luigi Marulo, Direttore Generale della CMO.

A illustrare gli aspetti operativi del programma saranno Andrea Miccio, Responsabile Small Business e Finanza Innovativa di Mediocredito Centrale (“L’Avviso alle imprese per l’accesso allo strumento Garanzia Campania Bond: requisiti e modalità di presentazione”); Francesco Sciaudone, Managing Partner Grimaldi Studio Legale (“La prospettiva legale di una storia di successo: un partenariato pubblico privato (finalmente) riuscito e un modello di sostegno e investimento da ripetere”); Massimo Fabiano, Senior Director Banca Finint (“L’importanza delle operazioni di sistema per favorire lo sviluppo delle economie locali”); Marta Testi, Amministratore delegato ELITE (“Finanza alternativa ed economia reale: i benefici competitivi per le imprese”); Vincenzo Paolo Carbonara, Head of Alternative Financing Cassa Depositi e Prestiti (“L’intervento di Cassa Depositi e Prestiti nel mercato della finanza alternativa”).

L’evento sarà trasmesso sul canale YouTube di Sviluppo Campania