Rione Sanità, controlli dei Carabinieri: in un mese 491 scooter sequestrati e fermati

Cronaca di Napoli: i controlli dei Carabinieri sulla normalità dei comportamenti hanno portato in un mese al sequestro e al fermo di 491 scooter nel rione Sanità. 25 denunce (tra cui due minorenni per ricettazione).

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli, i Carabinieri – nel rione Sanità – con lo scopo di garantire il ripristino della “normalità dei comportamenti” e di contrastare l’illegalità diffusa stanno, quotidianamente, intensificando la presenza visibile sul territorio, ponendo la massima attenzione sul comportamento dei “centauri” indisciplinati e pericolosi per sé e per gli altri.

In questi 30 giorni appena trascorsi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e della Compagnia Stella hanno controllato 393 veicoli: 751 le contravvenzioni al cds notificate. Numeri notevoli.

Disparate le inosservanze contestate, emergono però la guida senza casco e la circolazione senza la copertura assicurativa. Importanti i numeri relativi ai fermi e sequestri amministrativi: 491 per una media di 16 mezzi al giorno.

Come già constatato nei giorni scorsi, il numero delle sanzioni supera quello dei veicoli. 23 le persone denunciate per guida senza patente con recidiva nel biennio. Due i minori denunciati per ricettazione: furono trovati alla guida di uno scooter rubato.