Rinviata Genoa-Torino: la nuova regola che il Calcio Napoli potrebbe chiedere di applicare

In attesa di conoscere l’esito dei nuovi tamponi, il Calcio Napoli guarda con interesse alla regola applicata per il caso di Genoa-Torino, che potrebbe far slittare il match con la Juve.

La partita tra Genoa e Torino, valida per la terza giornata di Serie A, è stata rinviata. Il match era in programma sabato 3 ottobre, alle ore 18, al ‘Ferraris’. Nella squadra rossoblu sono stati riscontrati 16 casi di positività al Covid, di cui 12 giocatori (l’ultimo in ordine di tempo l’attaccante Mattia Destro). Il match è stato rinviato “a data da destinarsi”, ha comunicato la Lega Serie A dopo il Consiglio straordinario, sospeso ieri e ripreso oggi alle 13, chiamato a pronunciarsi sulla questione. Questa mattina il Genoa non ha lavorato al ‘Signorini’: la seduta, che doveva svolgersi a piccoli gruppi, è stata cancellata perché non è arrivato il via libera da parte dell’Asl3 di Genova.

Il Consiglio di Lega all’unanimità ha deciso di adottare per questa stagione la formula utilizzata dall’UEFA che prevede si debba giocare con 13 calciatori disponibili compreso un portiere. In deroga a questa norma, nel caso in una società si verificasse un focolaio Covid con più di dieci giocatori positivi riscontrati nell’arco di una settimana, il club interessato può chiedere il rinvio di una partita. La ‘deroga’ può essere concessa solo una volta nell’arco di una stagione. Il Genoa quindi non potrà più avanzare altre richiesta di questa natura.

In attesa del risultato dei nuovi tamponi, anche il Calcio Napoli guarda con interesse a questa regola, che potrebbe far slittare il match contro la Juventus, previsto al momento per domenica sera.