Riapre l’Acquario di Napoli: ecco giorni e orari per le visite

Acquario di Napoli: ecco gli orari di visita e il prezzo dei biglietti per i prossimi giorni. Venerdì 11 giugno ingresso gratuito su prenotazione.

Nella mattinata odierna, martedì 8 giugno, alla presenza del Presidente della Camera, Roberto Fico, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini ha presenziato, insieme alle altre autorità del territorio, alla inaugurazione, presso la Villa Comunale di Napoli, dell’Acquario della Stazione Zoologica Anton Dohrn- Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine.

Lo storico sito, risalente al 1874, oggetto di recenti lavori di restauro nonché di ripristino e di ripopolamento delle vasche con le prime specie di organismi marini, riaperto oggi al pubblico, mette a disposizione dei visitatori guide scientifiche che illustrano i segreti dell’Aquarium e della biodiversità del Golfo di Napoli e del Mar Mediterraneo.

Per oggi, il pubblico potrà entrare gratuitamente in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, fino alle 19.15 (ultimo ingresso ore 18.30). Una riapertura talmente attesa che le tante prenotazioni hanno fatto subito registrare il tutto esaurito: erano 400 i posti disponibili (ingressi contingentati con 80 persone ogni 45 minuti). Nuovi ingressi gratuiti (con le stesse modalità di oggi) sono previsti per venerdì 11 giugno.

A partire da mercoledì 9 giugno, l’Acquario sarà visitabile tutti i giorni dal lunedì alla domenica nei seguenti gli orari:

lunedì-venerdì, apertura ore 10 – chiusura ore 18.15 (ultimo ingresso ore 17.30);

sabato e domenica, apertura ore 10 – chiusura ore 19.45 (ultimo ingresso ore 19.00).

Costo dei biglietti

Intero 7 euro (a partire dai 12 anni compiuti);

Ridotto 5 euro (valido dai 4 a 12 anni compiuti; per accompagnatori disabili, over 70, studenti universitari con tessera);

Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 4 anni.

La prenotazione non è obbligatoria, ma senza non è garantita la possibilità di accesso considerata la necessità di contingentare gli accessi.