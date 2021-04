Riaperture di centri termali e parchi tematici: ecco le regole dal prossimo luglio

Secondo la bozza del prossimo decreto anti covid 19 centri termali e parchi tematici potranno riaprire dal prossimo 1 luglio: ecco le regole.

Tra le principali misure contenute nella bozza del nuovo decreto anti Covid 19 in via di definizione da parte del Consiglio dei Ministri, c’è un capitolo importante anche per quanto riguarda la ripartenza di centri termali e parchi tematici (stesso discorso per fiere e congressi). A partire dal giovedì 1 luglio, ovvero con l’arrivo della stagione estiva, saranno consentite in zona gialla le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento (come Edenlandia a Napoli).

Per favorire le riaperture (sulle quali non mancano le polemiche per la data prescelta), sono previsti specifici protocolli e rigorose linee guida.

Riapertura dei centri termali: ecco le linee guida

Riguardo i centri termali, le linee guida prevedono l’obbligo di prenotazione per l’accesso alle piscine e liste da conservare almeno per 14 giorni, oltre a postazioni che permettano la distanza di almeno due metri tra le persone. Inoltre, sempre per quanto riguarda le distanze, saranno valide le regole per gli stabilimenti balneari, ovvero distanza di 2 metri nelle docce e negli spogliatoi (a meno che non vi siano installati appositi separatori con barriere).

Senza dimenticare che per ogni ombrellone dovrà essere garantita una superficie di almeno 10 metri quadrati.

Per lettini e sdraio la distanza deve essere di almeno un metro e che la distanza dei lettini e delle sdraio raddoppia se sono al chiuso.