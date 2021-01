Reddito di cittadinanza a camorristi, blitz della GdF: sequestri per più di un milione

Cronaca di Napoli: perquisizioni e sequestri per oltre un milione di euro nei confronti di 13 condannati per associazione mafiosa che hanno falsamente autocertificato i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza.

Dalle prime ore dell’alba, oltre 500 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, coordinati dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata, stanno eseguendo in diversi quartieri del capoluogo e nell’area metropolitana, perquisizioni e sequestri per oltre 1.000.000 di euro nei confronti di soggetti, tutti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso, che hanno falsamente autocertificato i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza.

Il sequestro preventivo è stato eseguito nei confronti di 13 persone che, in quanto condannati nell’ultimo decennio per associazione di tipo mafioso, risultano aver percepito il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto.

Il sequestro riguarda le somme ricevute dagli indagati nonché le carte prepagate utilizzate per l’erogazione.