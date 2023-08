Per la prima volta al “Ravello Festival 2023” l’esecuzione integrale dell’Oro del Reno di Richard Wagner

Evento eccezionale e di grande richiamo artistico e culturale, domenica 20 agosto, nel “Giardino di Klingsor”, andrà “in scena” l’esecuzione integrale dell’Oro del Reno di Richard Wagner. Sabato 19 agosto, in Villa Rufolo invece, l’incontro con Kent Nagano.

Grande attesa in questa 71esima edizione del Ravello Festival che nel riaffermare la sua vocazione originale per il “suo” musicista più rappresentativo, propone in esclusiva l’esecuzione integrale di un’opera di Richard Wagner affidata ad importanti interpreti dopo ben 26 anni da quel memorabile Parsifal diretto da Gergiev, con Placido Domingo.

Domenica 20 agosto pertanto, alle ore 20, sul Belvedere di Villa Rufolo la Dresdner Festspielorchester unita al Concerto Köln con il direttore Kent Nagano saranno protagonisti dell’evento centrale e più rappresentativo di questo importante e fortunato Festival con l’esecuzione de L’Oro del Reno (in forma di concerto), proposta in una inedita versione filologica, in esclusiva solo per l’Italia – è un progetto europeo che subito dopo Ravello sarà ospitato dal Festival di Lucerna – realizzata in collaborazione con il Dresdner Musikfestspiele.

L’evento sarà inoltre preceduto da un incontro aperto al pubblico in programma alla vigilia dello stesso, cioè sabato 19 agosto, alle ore 19, nella Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo con Kent Nagano che illustrerà, in una interessante e stimolante conversazione con il direttore artistico del Festival Alessio Vlad, il progetto complessivo di rilettura del “Ring”.

L’esecuzione del “Ring” (Der Ring des Nibelungen noto anche come Tetralogia, è un ciclo di quattro drammi musicali di Richard Wagner caratterizzati da un continuum narrativo che si svolge nell’arco di un prologo e di tre “giornate”: L’Oro del Reno “Das Rheingold” (prologo); La Valchiria (prima giornata); Sigfrido (seconda giornata); Il crepuscolo degli dèi (terza giornata)) con cui Richard Wagner nel 1876 inaugurò il primo Festival di Beyreuth, ha rappresentato una pagina importante della storia della musica.

In occasione della celebrazione del 150esimo anniversario di quella data sotto la direzione artistica di Kent Nagano e Jan Vogler, direttore artistico del Dresden Music Festival, l’intero ciclo sarà analizzato, provato ed eseguito, oltre che registrato in disco, partendo da quest’anno per arrivare al 2026.

L’intera tetralogia sarà considerata e realizzata, avendo come riferimento il contesto storico del tempo in cui è stataconcepita, sulla base delle più recenti scoperte musicologhe e dello studio della pratica esecutiva dell’epoca. Numerosi gli studiosi coinvolti:per l’approfondimento della pratica vocale del tempo, e della conseguente attenzione alla corretta pronuncia del testo letterario, fino allo studio e alla ricostruzione, o messa in uso, degli strumenti originali.

Un lavoro che viene dopo l’esperienza condotta a Colonia, tra il 2018 e il 2021, intitolata “Wagner Lesarten” e avviata dal Concerto Köln assieme al Maestro Nagano. Il cast di voci che darà vita ai personaggi vedrà coinvolti alcuni dei più affermati interpreti wagneriani della scena internazionale: Simon Bailey (basso), Wotan; Dominik Köninger (basso), Donner; Mauro Peter (tenore), Loge; Tansel Akzeybek (tenore), Froh, Annika Schlicht (mezzosoprano), Fricka; Nadja Mchantaf (soprano), Freia; Gerhild Romberger (contralto), Erda; Daniel Schmutzhard (basso), Alberich; Thomas Ebenstein (tenore), Mime; Christian Immler (basso),Fasolt; Tilmann Rönnebeck (basso), Fafner; Ania Vegry (soprano), Woglinde; Ida Aldrian (soprano), Wellgunde; Eva Vogel (mezzosoprano),Floßhilde.

Il concerto sarà sopratitolato in italiano ed in inglese. I sopratitoli sono a cura di Prescott Studio, Firenze.

Il Ravello Festival è sostenuto dalla Regione Campania e dal MiC.

www.ravellofestival.com | Tel. 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com

Programma

Domenica 20 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Richard Wagner

DAS RHEINGOLD

Dresdner Festspielorchester § Concerto Köln

Direttore Kent Nagano

Nuova edizione con strumenti originali

In collaborazione con il Dresdner Musikfestspiele

In esclusiva per l’Italia

Posto unico €50

Sabato 19 agosto in Villa Rufolo incontro con Kent Nagano