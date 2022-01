Rari Nantes Salerno: sconfitta per 20-6 nella partita di recupero contro la Pro Recco

Rari Nantes Salerno: la squadra di mister Matteo Citro (che tornava a giocare dopo quasi due mesi di stop) è stata battuta 20-6 dai campioni d’Europa della Pro Recco.

Si è tenuta nella piscina di Punta Sant’Anna alle 12:00 del 29 gennaio 2022, la gara tra la Pro Recco e la Rari Nantes Salerno, valida per il recupero dell’undicesima giornata di campionato di serie A1 di pallanuoto maschile. La gara è terminata con il risultato di 20-6 per la Pro Recco.

La Rari Nantes Salerno torna in gara dopo quasi due mesi di stop forzato, l’ultima partita risale alla vittoria contro l’Anzio Waterpolis del 4 dicembre 2021. La difficile trasferta contro i campioni D’Europa finisce secondo pronostici.

Prima partita delle tre da recuperare affrontata con una squadra ampiamente rimaneggiata a causa degli infortuni di Esposito e Tomasic ed allo stato influenzale di Daniel Gallozzi ed un altro giocatore ancora positivo.

È stata un’ottima occasione per il ritorno in prima squadra di Paglietta e l’esordio assoluto del giovanissimo Maione, ragazzi di ottima prospettiva, come confermato dalle parole del Mister Matteo Citro: “Siamo venuti a Recco ampiamente rimaneggiati. I ragazzi hanno dato il massimo ed è stata l’opportunità per dare ampio minutaggio anche ai giovani del vivaio come Taurisano, Paglietta e Maione”. Ancora non confermate le prossime due partite di recupero contro Ortigia Siracusa e Lazio.

PRO RECCO – RN NUOTO SALERNO 20-6 (Parziali: 6-0, 3-2, 7-3, 4-1)

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 2, G. Zalanki 3, L. Pennafort, A. Younger 4, E. Marini 1, N. Presciutti 2, G. Echenique 3, G. Cannella 2, A. Velotto, M. Aicardi, B. Hallock 3, R. Girasole. All. Sukno

RN SALERNO: Santini, M. Luongo 1, A. Paglietta, Sanges, Gluhaic 2, S. Maione, Cuccovillo 2, Elez, Parrilli, Spatuzzo, Pica 1, Taurisano. All. Matteo Citro.

Note. RN Nuoto Salerno iscrive a referto 12 atleti. Arbitri: Colombo, Rovida.