Rari Nantes Salerno: rinnovo del contratto per Umberto Esposito

Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno: la squadra di mister Matteo Citro conferma per il terzo anno il difensore Umberto Esposito.

Continua in giallorosso anche il percorso del difensore Umberto Esposito, giocatore fondamentale in diverse fasi di gioco per la Rari negli ultimi campionati.

“In questi due anni alla Rari -dichiara Esposito – ho legato molto con tutto il gruppo e sono davvero felice di aver rinnovato e di poter continuare questo percorso insieme. La stagione prossima sarà molto impegnativa e dovremo farci trovare pronti per migliorare il risultato raggiunto quest’anno. Ringrazio i dirigenti per la fiducia che cercherò di ripagare col massimo impegno in acqua”.

Per Enrico Gallozzi, presidente della Rari Nantes Nuoto Salerno, “Umberto si è dimostrato in questi anni un giocatore competitivo sia in fase offensiva che difensiva. Sono davvero felice che possa continuare con noi anche nella prossima stagione“.

Mariano Rampolla, direttore sportivo, aggiunge che “Umberto Esposito farà parte della nostra squadra anche nella prossima stagione agonistica e quindi abbiamo aggiunto un altro tassello importante per la costruzione di una rosa competitiva. È un elemento che riesce a coprire vari ruoli con grande intelligenza, ottime doti tecniche e grande determinazione”.

Infine, mister Matteo Citro, sottolinea che “Umberto oltre ad essere un ottimo giocatore è anche un ragazzo serio, oserei dire d’altri tempi, e un esempio per tutti. Si allena sempre al massimo, sa rispettare i ruoli ed è molto determinato“. Si prospetta una stagione dagli obiettivi ambiziosi per la Rari che punterà a migliorare i risultati della stagione appena conclusa.