Rai1, Beppe Convertini in Sicilia per la seconda puntata di “Azzurro. Storie di mare” 

Tra gli ospiti della seconda puntata, in onda domenica 22 agosto alle 9.30, spiccano l’attore Leo Gullotta e l’ex calciatore Totò Schillaci.

Dopo il grande successo d’ascolti dell’esordio, che ha superato il 18% di share, prosegue il viaggio di “Azzurro. Storie di mare”. In questa seconda puntata, Beppe Convertini ci porta alla scoperta della costa nord occidentale della più grande isola del Mar Mediterraneo: la Sicilia. Da San Vito lo Capo raggiungeremo la costa trapanese. E non solo. Non mancherà all’appello, come di consueto, il Team Azzurro composto dal ricercatore Marco Faimali, Greta Pierotti e la squadra di cacciatori di relitti capitanata da Andrea Bada. Ospiti vip: l’attore Leo Gullotta e l’ex calciatore Totò Schillaci, entrambi protagonisti di due intense interviste, tra passato, presente e futuro, realizzate da Beppe Convertini.

“Azzurro. Storie di mare” è un programma di Maurizio Monti, Giuseppe Bosin e Roberto Pinnelli scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci ed Erica Gallesi. A firmare la regia è Daniele Carminati.

“Azzurro. Storie di mare” è realizzato da 4 Elements, una content factory di progetti multimediali che hanno in comune la sostenibilità integrale. La produzione è curata da Showlab in collaborazione con FPT (gruppo CNH industrial), il CNR e l’Arma dei Carabinieri.