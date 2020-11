Radio Subasio: Edoardo Bennato live a Subasio Music Club

Martedì 1 dicembre, l’artista partenopeo dagli studi di Radio Subasio ad Assisi regalerà un’ora di musica dal vivo con il racconto di alcuni momenti della sua vita.

Prendi un’armonica e una chitarra, aggiungi quanto basta di ironia e “napoletanità”, mescola energicamente con musica e parole… ed assapora. Subasio Music Club con Edoardo Bennato è servito!

Martedì 1 dicembre, alle 21:00, l’artista partenopeo dagli studi di Radio Subasio ad Assisi regalerà agli estimatori un’ora di musica dal vivo, punteggiata da stralci di vita. A stimolarli, lo speaker Roberto Gentile, chiamato anche a coordinare gli interventi dei fan da casa.

Le regole imposte dall’emergenza sanitaria, infatti, non consentono la presenza di pubblico in studio, ma il format esclusivo della trasmissione si è adattato ai tempi e, a fare da corona agli ospiti di Subasio Music Club, ci sono sempre 50 ascoltatori collegati in videoconferenza.

Agli ammiratori di Edoardo Bennato sarà data così l’opportunità di apparire in video e interagire con lui. Tutti gli altri, potranno inviare un messaggio vocale Telegram o Whatsapp durante la diretta al 348 0758060.

Facebook Live sulla pagina di Radio Subasio assicurerà la visione del programma, trasmesso in simulcast in Fm ed in streaming sul sito ufficiale www.radiosubasio.it

“Non c’è” scusa che tenga – per dirla con il titolo del nuovo album del cantautore, pubblicato il 20 novembre scorso – sarà una serata imperdibile!

Come non lasciarsi incuriosire, infatti, dall’evoluzione artistica di Bennato, dal suo rock della “prima ora” e da quello attuale, fusi in un disco, contenente 20 tracce nella versione cd e 23 nella versione Lp, con otto brani inediti, quindici di repertorio e alcuni featuring di colleghi dallo stile profondamente diverso tra loro.

Un viaggio fatto apposta per cantare, nell’inconfondibile e personalissima cifra “bennatiana”, le contraddizioni della società. Ne scaturisce un manifesto musicale della realtà, riproposto ed enfatizzato dalla copertina dell’album, strutturata come un quotidiano.

“Chi mi conosce – ha dichiarato l’autore presentando il progetto – sa che non mi piace spiegare le mie canzoni. Quello che serve sapere è contenuto al loro interno ed esprime solo un punto di vista!”

Per vivere la serata collegati in videoconferenza, compilare il form pubblicato sul sito di Radio Subasio entro mercoledì 26 novembre, indicando anche la domanda che si intende porre a Edoardo Bennato. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.