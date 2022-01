Quirinale, iniziano le votazioni senza intesa tra i partiti: chi sarà il successore di Mattarella?

Quirinale: oggi alle 15 il primo scrutinio per l’elezione del 13mo Presidente della Repubblica. Tante voci e tante incertezze tra i partiti dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi.

Scatta da oggi il conto alla rovescia per l’elezione del 13mo Presidente della Repubblica, destinato ad essere il successore di Sergio Mattarella (tra i Capi di Stato più apprezzati in quasi 76 anni di storia repubblicana). La prima votazione è stata fissata per oggi, lunedì 24 gennaio, alle ore 15 alla Camera dei Deputati. Molte le incognite, dovute soprattutto al fatto che per il momento manca un accordo tra i partiti su un nome condiviso.

Dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi, sembra certo che, nell’ambito della prima votazione, all’interno delle urne finiranno molte schede bianche. Tra i molti nomi che sembrano in lizza, quelli del premier Mario Draghi (che sembrerebbe favorito) e di Pier Ferdinando Casini (già Presidente della Camera dal 2001 al 2006).

La novità non politica riguarda il profilo di Andrea Riccardi (fondatore della Comunità di Sant’Egidio), caldeggiato dal Pd guidato da Enrico Letta. Ma non è da escludere l’elezione di un presidente donna. Tra i nomi più gettonati, quelli di Marta Cartabia (attuale ministra della Giustizia, caldeggiata da Carlo Calenda), Elisabetta Belloni (attuale direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) e Maria Elisabetta Alberti Casellati (attuale presidente del Senato).

La certezza è per il momento quella di un rebus ancora lontano dalla soluzione per il Colle. Non resta che attendere le prossime ore e le votazioni per sapere chi succederà a Mattarella.