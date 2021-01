Quartieri Spagnoli, controlli dei carabinieri: sequestrate munizioni e droga

Sono 150 le persone identificate nell’ambito di una maxi operazione dei carabinieri lungo le strade del Cavone, di Montesanto e dei Quartieri Spagnoli.

Blitz dei carabinieri del comando provinciale di Napoli in diverse zone di Napoli: a setaccio le strade del Cavone, di Montesanto e dei Quartieri Spagnoli; perquisizioni personali e domiciliari, zone presidiate con l’ausilio del Nucleo elicotteristi dell’Arma, del nucleo cinofili e del reggimento Campania.

Durante le operazioni i carabinieri della compagnia Napoli centro hanno denunciato cinque persone: un parcheggiatore abusivo con la recidiva nel biennio, un uomo trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente, una persona per evasione, un ragazzo trovato alla guida di uno scooter rubato. L’ultima persona denunciata è un uomo che risponderà di deturpamento e imbrattamento. I Carabinieri lo hanno sorpreso mentre urinava sulle pareti della Chiesa di San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento.

Rinvenuti e sequestrati 50 grammi di hashish ed un piccolo bilancino di precisione. Era tutto stipato all’interno di una intercapedine di un muro ai quartieri spagnoli. Ed ancora, tre i ragazzi segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti e 12 persone sono state invece sanzionate secondo le normative anti-covid per il mancato utilizzo della prevista mascherina.

Controlli anche nel quartiere di Soccavo dove, nascoste in un cumulo di rifiuti e macerie in via Marco Aurelio, sono state trovate 79 munizioni cal. 38 special e 9 munizioni cal. 7.65 con il caricatore, un coltello e 3 bilancini di precisione. In totale sono state identificate 150 persone e 60 autoveicoli controllati.