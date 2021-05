Quartieri Spagnoli: Carabinieri e Vigili rimuovono 10 auto e 5 motocicli abbandonati per strada

Napoli: Carabinieri e Polizia Municipale continuano nella rimozione dei veicoli abbandonati per strada ai Quartieri Spagnoli.

Continuano i servizi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e della Polizia Municipale partenopea volti al contrasto dell’abbandono di motocicli ed auto. I militari della Stazione Quartieri Spagnoli insieme agli agenti della Polizia Locale hanno svolto un servizio mirato nel quartiere.

Rimosse 10 auto e 5 motocicli abbandonati in strada e privi della copertura assicurativa. I mezzi – in evidente stato di abbandono oltre che essere senza assicurazione o rubati – intralciano le strade restando per mesi accantonati risultando uno sfregio per la città.

I mezzi – in stato di abbandono – sono stati rinvenuti in zona concordia, in via Speranzella, in Rampe Brancaccio e in Viale Fornelli. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e la Polizia Municipale di Napoli invitano tutti i cittadini a rivolgersi alle forze dell’ordine per segnalare la presenza di mezzi abbandonati per le strade spesso privi di assicurazione.